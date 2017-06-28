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Gomis Marsilya'ya veda etti
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Gomis Marsilya'ya veda etti

Galatasaray'ın yeni golcüsü Bafetimbi Gomis, Olimpik Marsilya'ya veda mesajı yayınladı. Gomis, açıklamalarında kariyerinde yeni bir sayfa açtığını belirtti.

Galatasaray'ın yeni golcüsü Bafetimbi Gomis, Olimpik Marsilya'ya veda mesajı yayınladı. Gomis, açıklamalarında kariyerinde yeni bir sayfa açtığını belirtti.
Galatasaray'ın görüşmelere başladığını bildirdiği Fransız golcü oyuncu Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fransız takımı Olimpik Marsilya'ya veda etti. Kariyeri boyunca birçok zor an yaşadığı belirten yıldız oyuncu, şunları söyledi:
"Son iki sezonda sportif açıdan zordu ama her zaman kendime olan güvenim vardı. Bu sene babamı kaybetmek gibi acı bir duygu yaşadım. Sevdiğiniz birini kaybetmek basit bir şey değil. Ancak bu bana yeniden güç verdi. Sportif ve insani açıdan bu sezon, her zaman kalbimde kalacak. Her zaman kazanma hırsı olan bir kulüpteydim. Destansı bir stat, yorulmayan halk ve sevgilerini kelimelerle tarif edemeyeceğim taraftarlar vardı. Ofistekiler, teknik ekip, aşçılar, güvenlik görevlileri, bahçıvanlar ve stattaki her insan önemliydi. Böylesine bir ortamı yaşadığım için mutluyum. Kulübün yeni projesinin bir parçası olmak önemliydi. Sezon başında bize verilen tek hedef vardı. O da Avrupa'ya katılmak. 20 gol attım ve bunu arkadaşlarımın yardımlarıyla yaptık. Antrenörlerim de bana güvendiler. Bana bu anları yaşamımı sağlayan menajerlerim de dahil herkese kocaman teşekkür ediyorum" diye konuştu. Bugün yeni bir sayfa açıyorum. Kalbimdeki dostlar, kardeşler, stat, şehir ve aileyle yeni bir deneyim için ayrılıyorum. Marsilya için en iyisini diliyorum ve rüyalarını yaşamalarını dileyerek, taraftarları olarak kalacağımı söylemek istiyorum. Görüşürüz"
Sarı-kırmızılıların yeni golcüsü Gomis, bugün saat 16.00'da İstanbul'a gelecek.
(Oğuzhan Ort / İHA)

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