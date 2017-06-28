Gomis İstanbul yolunda

Galatasaray'ın yeni golcüsü Bafetimbi Gomis, İstanbul'a gelmek için uçağa bindi.
Galatasaray'ın yeni golcüsü Bafetimbi Gomis, İstanbul'a gelmek için uçağa bindi. Sarı-kırmızılıların transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından uçağa bindiği fotoğrafı paylaştı. Lyon'dan İstanbul'a gelen yıldız futbolcu, fotoğrafın altına, "İstanbul'a yolculuk başlamıştır" notunu ekledi. Golcü futbolcu bugün saat 16.00 sıralarında İstanbul'da olacak. (Oğuzhan Ort / İHA)
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