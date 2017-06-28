Gomis İstanbul'da

Galatasaray'ın yeni transferi Bafetimbi Gomis, İstanbul'a geldi.
Galatasaray'ın yeni transferi Bafetimbi Gomis, İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılı takımın geçtiğimiz gün transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Fransız futbolcu Gomis, İstanbul'a geldi. 16.30 sularında Atatürk Havalimanı'na inen 31 yaşındaki forveti kalabalık bir taraftar grubu sevgi gösterileriyle karşıladı. Taraftarların yoğun ilgisi karşısında ilerlemekte zorlanan Gomis, güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı. Geçtiğimiz sezon Marsilya'da görev alan yıldız oyuncu sezonu 20 gol, 3 asistlik performansla tamamlamıştı. (Oğuzhan Ort / İHA)
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