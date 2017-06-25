Gomis'in transferini duyurdular

Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Fransız golcü Bafetimbi Gomis'in sarı-kırmızılılar ile sözleşme imzaladığı iddia edildi.

Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Fransız golcü Bafetimbi Gomis'in sarı-kırmızılılar ile sözleşme imzaladığı iddia edildi.

Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fransız L'Equipe Gazetesi, sarı-kırmızılıların transfer gündeminde olan Fransız forvet Bafetimbi Gomis'in sözleşme imzaladığını duyurdu. Haberde Gomis'in Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtilirken, Salı veya Çarşamba günü imza için İstanbul'a geleceği iddia edildi.

