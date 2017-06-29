Gomis'e 'Valbuena' soruldu

Galatasaray'ın yeni golcüsü Bafetimbi Gomis, kendini sarı-kırmızılılara bağlayan 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Gomis, Valbuena'nın iyi arkadaşı ama saha içinde en büyük rakibi olduğunu söyledi.

Galatasaray'ın yeni golcüsü Bafetimbi Gomis, kendini sarı-kırmızılılara bağlayan 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Gomis, Valbuena'nın iyi arkadaşı ama saha içinde en büyük rakibi olduğunu söyledi.

Galatasaray, İngiltere'nin Swansea City ekibinden kadrosuna kattığı Fransız golcü Bafetimbi Gomis için Türk Telekom Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi. Törene Gomis'in yanı sıra Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de katıldı.

Galatasaray'a geldiği için çok mutlu olduğunu vurgulayan Gomis, "Bana gösterilen sıcak karşılama beni etkiledi. 2-3 aydır görüşüyoruz. Bu süreçte Galatasaray'ın maçlarını izledim. Avrupa'da başarılı olmuş, başarılar kazanmış bir Türk takımında olma fikrini kararlaştırdım. Bu büyük statta Galatasaray için çalışacağım günleri sabırsızlıkla bekliyorum. Hocamızı da İtalya'da yaptığı işlerden de tanıyorum ve takdir ediyorum. Onun da benle konuşması önemli oldu. Onun yönetimindeki maçları sabırsızlıkla bekliyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye Liginin çok iyi bir lig olduğunu kaydeden Gomis, "Galatasaray, her zaman dünyanın en iyi takımlarından biri. Çocukken Jardel, Hagi, Song'u izlerken heyecan duyardım. Metin Oktay efsanesi olduğunda ben küçüktüm. Galatasaray'ın Fransız ekolüne sahip olması işimi kolaylaştıracaktır. Başkandan birçok kişiyle iletişim kurabilirim. Daha kolay adapte olacağımı düşünüyorum. Gol sayısı veremem. Her gün daha iyisini yapacağımı onlara söylemek istiyorum" şeklinde konuştu.



"TARAFTARIN İLGİSİ BENİ DAHA ÇOK HAVAYA SOKTU"

Havaalanında gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Fransız oyuncu, "Galatasaray dünya çapında bir ekol. Dünyanın her yerinde taraftarları var. Havaalanında taraftarın ilgisi beni daha çok havaya soktu" diye konuştu.



"VALBUENA, SAHADAKİ EN BÜYÜK RAKİBİM OLACAK"

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ve sarı-lacivertlilerin yeni transferi vatandaşı Valbuena hakkında sorulan soruya Gomis, "Bu büyük çekişmeyi biliyorum. Valbuena benim iyi arkadaşım. Birkaç gün önce yemek yedim. Dün beni aradı tebrik etti. 'Her zaman arkadaşım olarak kalacaksın ama saha içinde en büyük rakibimsin' dedim" cevabını verdi.

Galatasaray'ın yeni transferi Belhanda hakkında da konuşan yıldız futbolcu, "Onunla konuştum. O da büyük bir hırsla geliyor. Bu çok önemli. Bu bize başarı azmi verecektir" diye konuştu.



ÖZBEK: "GALATASARAY, GOMİS İLE DAHA GÜÇLÜ OLACAKTIR"

Yeni bir sezona başladıklarını belirten Dursun Özbek, "İlk transferimizi Gomis ile yapıyoruz. Kendisi scout ekibimiz ve hocamız tarafından beğenilen biri. Kendisinin golcülüğünü anlatmaya gerek yok. Fransa Ligi'nde 21 gol atmış biri. Türkiye'de de çok gol atacaktır. Kendisine hoş geldin diyorum. Galatasaray ailesi Gomis ile daha güçlü olacaktır. Taraftarlarına daha güzel günler yaşatacaktır" diye konuştu.

Konuşmalarının ardından Gomis, kendisini 2020 yılına kadar sarı-kırmızılı yapan sözleşmeyi imzaladı.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu / İHA)