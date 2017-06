Gomis Aslan oldu: Başkan'dan Sneijder açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sneijder'in durumuyla ilgili, 'Kendisi izinliydi. Önümüzdeki hafta gelecek. O görüşmelerde belli olacak. Önemli bir oyuncu. Önümüzdeki hafta yapılacak görüşmede her iki taraf da kararını verecek' dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sneijder'in durumuyla ilgili, "Kendisi izinliydi. Önümüzdeki hafta gelecek. O görüşmelerde belli olacak. Önemli bir oyuncu. Önümüzdeki hafta yapılacak görüşmede her iki taraf da kararını verecek" dedi.

Galatasaray'ın yeni transferi Bafetimbi Gomis'in imza töreninden sonra sarı-kırmızılıların Başkanı Dursun Özbek ve Futbol Direktörü Cenk Ergün basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çalışmalara çok önceden başladıklarını ifade eden Özbek, "Geçen senenin eksiklerini tespit etmiştik. 2-3 ay önceden. Transfer başında olmasına rağmen 3 önemli bölgemizi bitirdik. Sezonu erken açacağız. Eksikliklerimiz için çalışmalarız sürüyor. Yeni transferlerimiz devam edecek. Taraftarlarımız bizim her şeyimiz. Bazı ufak tefek gecikmeler olabilir. Bu sene çok kararlıyız. Hem UEFA Avrupa Ligi'nde hem de Süper Lig'de taraftarlarımızı memnun edebilecek bir takım kurma amacındayız. Kombine satışları 20 bin civarı. Sezon başında 30 bin olacak gibi görünüyor. Galatasaray Türkiye'nin en büyük futbol kulübüdür. Biz söylemiyoruz. UEFA araştırmasında ilk 30'da Galatasaray 17. sırada. Önümüzdeki sezon taraftarlarımıza çok güzel oyun sergilemek için eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.



"SNEİJDER, GELECEK HAFTA BELLİ OLACAK"

Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'in hala kendi futbolcuları olduğunu söyleyen Özbek, "Kendisi izinliydi. Önümüzdeki hafta gelecek. O görüşmelerde belli olacak. Önemli bir oyuncu. Önümüzdeki hafta yapılacak görüşmede her iki taraf da kararını verecek" ifadelerini kullandı.



ERGÜN: "TRANSFERLER EYLÜL'ÜN İLK HAFTASINA KADAR DEVAM EDECEK"

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün ise, "Maçlar devam ederken seyahatler başladı. Eksikliklerimiz önceden belliydi. Transfer uzun sürüyor. 3 oyuncumuzda kampa yetişti. Daha başka ihtiyaçlarımız da var. Transferler Eylül'ün ilk haftasına kadar devam edecek. Yaz boyunca bu seyahatler devam edecek" dedi.



ÖZBEK: "YAPTIĞIMIZ PROJELERLE İYİ GİDİYORUZ"

Yapılan transferlerin ücretleri hakkında yapılan eleştirilere cevap veren Başkan Özbek, "Olaya iyi taraftan bakmak lazım. Sadece kulübü ve yönetimi eleştirmek için kötü yorumlar yapılıyor. Riva parasını harcadı diyen var. Finansal Fair Play'in en sıkı takipçiyiz. Bu sezon hazırlayacağımız futbol takımında maaşları aşağıya çekme çabasındayız. Hiç böyle bir şey yok. Futbolun ürettiği parayı harcama azmindeyiz. Galatasaray Sportif A.Ş'nin 100 milyon Euro geliri var. 100 milyon harcanıyor. Demek ki bir denge var. Galatasaray'ın futboldan aldığı paranın futbola gelmemesinden kaynaklıyor. Çok şeffaf bir kulübüz. 120 milyon Euro faiz ödeyen bir kulüp olmak istemiyorum. 260, 270 milyon seviyelerden 170 milyon Dolar borçlara indi. Bu çabayı kimse küçümsemesin. Yaptığımız projelerle iyi gidiyoruz. Neticesini de alacağız. Bütün Galatasaray'ı sevenler rahat olsun. Bütün bu hesaplar içinde bu imza parası da var" değerlendirmesinde bulundu.



"BİZİM ATTIĞIMIZ TOHUMLAR YEŞERMEYE BAŞLADI"

Galatasaray'ın başına kim gelirse gelsin bu sıkıntılardan çıkarması için çalışması gerektiğini söyleyen Başkan Özbek, "Bizim attığımız tohumlar yeşermeye başladı. Benim amacım benden sonra gelecek yönetimi büyük borç bırakmamak. Bu faiz sarmalından kurtarmak. Galatasaray bugünkü finansal yapıyı hak etmiyor. Genel Kurul'a götürdüğümüz projeler hep bunları yok etmek içindi. Ben daha önceki projeleri nasıl takip ediyorsam, benden sonrakilerde benim yaptığım projeleri takip edecektir" diyerek sözlerini tamamladı.

(Oğuzhan Ort / İHA)