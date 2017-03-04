Gömeç Kaymakamı hayatını kaybetti

Balıkesir'in Gömeç Kaymakamı Cumhur Duran, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Gömeç Kaymakamı Cumhur Duran, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Aslen Eskişehirli olan 42 yaşındaki Kaymakam Cumhur Duran, bugün öğle saatlerinde tedavi gördüğü Eskişehir'deki özel bir hastanede hayatını kaybetti.

Evli ve iki çocuk babası olan Cumhur Duran'ın yarın sabah saat 09.30'da Eskişehir Reşadiye Camii'nde yapılacak tören ve cenaze namazının ardından İstanbul'a gönderileceği ve Eyüp Sultan Camiin de kılınacak ikindi namazının ardından Eyüp Kabristan'ında toprağa verileceği bildirildi.

Gömeç Kaymakamı Cumhur Duran'ın hayatını kaybetmesi Gömeç'te büyük bir üzüntüyle karşılandı.

(Suat Salgın / İHA)