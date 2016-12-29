29.12.2016 11:51 Gölpazarı'nda 40 köy yolu ulaşıma kapalı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kar yağışının etkisini arttırmasıyla 40 köy yolu ulaşıma kapanırken, okullar bir gün tatil edildi. Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kar yağışının etkisini arttırmasıyla 40 köy yolu ulaşıma kapanırken, okullar bir gün tatil edildi.



Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürürken, ilçe genelinde 40 köy yolu ulaşıma kapandı, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi. Bilecik İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü ekipleri, kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açabilmek için çalışmalara başladı.

