04.01.2017 15:11 Gölpark Turizm ve Tanıtım Merkezi Şeyh Edebali Üniversitesine tahsis edildi

Bilecik Pelitözü Gölpark Turizm ve Tanıtım Merkezi, Şeyh Edebali Üniversitesine tahsis edildi. Bilecik Pelitözü Gölpark Turizm ve Tanıtım Merkezi, Şeyh Edebali Üniversitesine tahsis edildi.



Bilecik Valilik'ten yapılan açıklamada, "2015 yılında İl Genel Meclisinin kararıyla İl Özel İdaresi ve Bilecik Belediyesi Müşterek Yatırım ve Hizmet Birliğine tahsis edilen Gölpark Turizm ve Tanıtım Merkezinde, birlik encümen kararıyla Şeyh Edebali Üniversitesine 'Uygulama Oteli' olarak kullanılmak üzere tahsis edilmiştir. Tesiste, konferans salonu, restoran, konaklama odaları, park alanı ve otopark bulunmaktadır" ifadelerini yer verildi.

