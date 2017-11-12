Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Gölgeden sinema perdesine
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Gölgeden sinema perdesine

'Hacivat Karagöz', gölge oyunu olmaktan çıktı. İlk defa sinema perdesine yansıtılıp interaktif olarak yapılan gölge oyununda çocuklar, oyunun ünlü iki kahramanı ile diyaloğa girmenin heyecanını yaşadı.

'Hacivat Karagöz', gölge oyunu olmaktan çıktı. İlk defa sinema perdesine yansıtılıp interaktif olarak yapılan gölge oyununda çocuklar, oyunun ünlü iki kahramanı ile diyaloğa girmenin heyecanını yaşadı.
Bursa'nın köklü gıda firmalarından olan HasTavuk AŞ, bir proje dahilinde Karagöz-Hacivat'ı gölge perdesinden sinema perdesine taşıdı. Uzun yıllardır gölge oyunu perdesinde Karagöz-Hacivat'a hayat veren Bursalı ünlü oyuncu Nevzat Çiftçi'nin sergilediği 40 dakikalık oyun, teknoloji yardımıyla sinema perdesine aktarıldı. Çiftçi'nin seslendirdiği gölge oyununu sinema perdesinden yüzlerce çocuk izledi. Miniklerin ilgiyle izlediği gösteride Karagöz ve Hacivat günümüzdeki trafik canavarına karşı çocuklarla birlikte mücadele etti. İkilinin birbirine muzip şakaları, Hacivat'ın kıvrak zeka ürünü sorularına karşı Karagöz'ün vermiş olduğu esprili cevaplar çocukları gülmekten kırdı geçirdi.
HasTavuk Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer'in Hacivat ve Karagöz'le ilgili bir şeyler yapma isteğine kayıtsız kalmayarak projeye dahil olduğunu anlatan oyuncu Nevzat Çiftçi, "Dünyada Karagöz perdesi sinemanın ilk ayağı olarak kabul ediliyor. Bugün biz bunu bir adım daha ileriye götürerek Karagöz perdesini devasa sinema perdesine taşıdık. Karagöz'ü daha büyük kitlelere interaktif şekilde canlı sinema diyebileceğimiz dünyada ilk örneğini yapıyoruz. Karagöz perdesi bugün dünyaca biliniyor. Çocukların seyirci olması bazen önemsenmez ama aslında en önemli seyirci çocuklardır. Performans anlamında beğenmedikleri zaman tepkilerini direkt verdiler. Geleneksel sanatlar günden güne kayboluyor deniyor, aslında çalışıldığı zaman kaybolmuyor. Günümüz teknolojisine uyduğu zaman daha geniş kitlelere ulaşabiliyoruz. Animasyonun çok zor olduğu bir dönemde teknik açıdan ve maliyet açısından çok büyük bütçeler istediği için böyle bir şeyi başardığımızda bence çok daha güzel şeyler göreceğiz. Günümüz teknolojisini Karagöz'de yakalayacağız. Bu iki boyutu biraz daha açarsak çok daha güzel şeyler olacağına inanıyorum" dedi.

"İLK KEZ CANLI VE İNTERAKTİF"
Konuyla ilgili konuşan HasTavuk Halkla İlişkiler Müdürü Bircan Özkan ise, "Bu proje ile aslında birçok ilkleri yaptık. Geleneksel kültürümüz kahramanlarını günümüze taşıdık. Üstelik bilinenin dışında sinema perdesine aktardık, ilk kez canlı ve interaktif bir sinema gerçekleştirdik" diye konuştu.
Projeyi öğrendiğinde çok sevindiğini belirten sinema salonları müdürü Önder Çelebi, "Sinemaya aşık biri olarak böyle bir organizasyonun ilk defa benim sinemamda yapılması muazzam bir duyguydu. Eski nesillerin izlemiş olduğu Karagöz-Hacivat'ı sinema perdesinde interaktif olarak oynatmak şahane bir fikir bence" dedi.
(Uğur Uslubaş / İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Amatör maçta saha karıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistinli atleti kabul etti
'Terörle mücadele ipi gevşetilmeyecek'
Günün Özeti
Yazar Adil Yıldırım: Sadakat aşkın önünde gizli
'Sene bitmeden taşeronda...'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Bakan Canikli: O iş bitti S-400'ler alındı!
Bakan Canikli: O iş bitti S-400'ler alındı!
VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde set vermedi
VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde set vermedi
'Biz gardırop Atatürkçüsü değiliz'
'Biz gardırop Atatürkçüsü değiliz'
Barselona'da halk yine sokaklara döküldü
Barselona'da halk yine sokaklara döküldü
Gazilere saldıranlara 301'den soruşturma izni
Gazilere saldıranlara 301'den soruşturma izni
Naim Süleymanoğlu ameliyat edildi
Naim Süleymanoğlu ameliyat edildi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Amatör maçta saha karıştı
Amatör maçta saha karıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistinli atleti kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistinli atleti kabul etti
'Terörle mücadele ipi gevşetilmeyecek'
'Terörle mücadele ipi gevşetilmeyecek'
Günün Özeti
Günün Özeti
Yazar Adil Yıldırım: Sadakat aşkın önünde gizli
Yazar Adil Yıldırım: Sadakat aşkın önünde gizli
'Sene bitmeden taşeronda...'
'Sene bitmeden taşeronda...'
Anadolu Efes zorlandı
Anadolu Efes zorlandı
Çarpışan futbolcular hastanelik oldu
Çarpışan futbolcular hastanelik oldu
PKK'nın elindeki silah bakın hangi ülkeye ait!
PKK'nın elindeki silah bakın hangi ülkeye ait!
CHP, HDP, MHP'nin Meclis Başkan adayları belli oldu
CHP, HDP, MHP'nin Meclis Başkan adayları belli oldu
'Flynn ya da başka biri Gülen'in iadesi için güvence vermedi'
'Flynn ya da başka biri Gülen'in iadesi için güvence vermedi'
Merkel dip yaptı
Merkel dip yaptı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English