12.11.2017 15:29 Gölgeden sinema perdesine

'Hacivat Karagöz', gölge oyunu olmaktan çıktı. İlk defa sinema perdesine yansıtılıp interaktif olarak yapılan gölge oyununda çocuklar, oyunun ünlü iki kahramanı ile diyaloğa girmenin heyecanını yaşadı. 'Hacivat Karagöz', gölge oyunu olmaktan çıktı. İlk defa sinema perdesine yansıtılıp interaktif olarak yapılan gölge oyununda çocuklar, oyunun ünlü iki kahramanı ile diyaloğa girmenin heyecanını yaşadı.

Bursa'nın köklü gıda firmalarından olan HasTavuk AŞ, bir proje dahilinde Karagöz-Hacivat'ı gölge perdesinden sinema perdesine taşıdı. Uzun yıllardır gölge oyunu perdesinde Karagöz-Hacivat'a hayat veren Bursalı ünlü oyuncu Nevzat Çiftçi'nin sergilediği 40 dakikalık oyun, teknoloji yardımıyla sinema perdesine aktarıldı. Çiftçi'nin seslendirdiği gölge oyununu sinema perdesinden yüzlerce çocuk izledi. Miniklerin ilgiyle izlediği gösteride Karagöz ve Hacivat günümüzdeki trafik canavarına karşı çocuklarla birlikte mücadele etti. İkilinin birbirine muzip şakaları, Hacivat'ın kıvrak zeka ürünü sorularına karşı Karagöz'ün vermiş olduğu esprili cevaplar çocukları gülmekten kırdı geçirdi.

HasTavuk Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer'in Hacivat ve Karagöz'le ilgili bir şeyler yapma isteğine kayıtsız kalmayarak projeye dahil olduğunu anlatan oyuncu Nevzat Çiftçi, "Dünyada Karagöz perdesi sinemanın ilk ayağı olarak kabul ediliyor. Bugün biz bunu bir adım daha ileriye götürerek Karagöz perdesini devasa sinema perdesine taşıdık. Karagöz'ü daha büyük kitlelere interaktif şekilde canlı sinema diyebileceğimiz dünyada ilk örneğini yapıyoruz. Karagöz perdesi bugün dünyaca biliniyor. Çocukların seyirci olması bazen önemsenmez ama aslında en önemli seyirci çocuklardır. Performans anlamında beğenmedikleri zaman tepkilerini direkt verdiler. Geleneksel sanatlar günden güne kayboluyor deniyor, aslında çalışıldığı zaman kaybolmuyor. Günümüz teknolojisine uyduğu zaman daha geniş kitlelere ulaşabiliyoruz. Animasyonun çok zor olduğu bir dönemde teknik açıdan ve maliyet açısından çok büyük bütçeler istediği için böyle bir şeyi başardığımızda bence çok daha güzel şeyler göreceğiz. Günümüz teknolojisini Karagöz'de yakalayacağız. Bu iki boyutu biraz daha açarsak çok daha güzel şeyler olacağına inanıyorum" dedi.



"İLK KEZ CANLI VE İNTERAKTİF"

Konuyla ilgili konuşan HasTavuk Halkla İlişkiler Müdürü Bircan Özkan ise, "Bu proje ile aslında birçok ilkleri yaptık. Geleneksel kültürümüz kahramanlarını günümüze taşıdık. Üstelik bilinenin dışında sinema perdesine aktardık, ilk kez canlı ve interaktif bir sinema gerçekleştirdik" diye konuştu.

Projeyi öğrendiğinde çok sevindiğini belirten sinema salonları müdürü Önder Çelebi, "Sinemaya aşık biri olarak böyle bir organizasyonun ilk defa benim sinemamda yapılması muazzam bir duyguydu. Eski nesillerin izlemiş olduğu Karagöz-Hacivat'ı sinema perdesinde interaktif olarak oynatmak şahane bir fikir bence" dedi.

(Uğur Uslubaş / İHA)

