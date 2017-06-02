Golden State Warriors NBA finalinde ilk adımı attı

Golden State Warriors, NBA Final serisi ilk maçında Oracle Arena'da karşılaştığı Cleveland Cavaliers'ı 113-91 mağlup ederek, 1-0 öne geçti.

Golden State Warriors, NBA Final serisi ilk maçında Oracle Arena'da karşılaştığı Cleveland Cavaliers'ı 113-91 mağlup ederek, 1-0 öne geçti.

NBA'de final serisi bugün sabaha karşı oynanan maçla başladı. 4 galibiyete ulaşan ekibin şampiyon olacağı serisinin ilk maçında Golden State Warriors, sahasında Cleveland Cavaliers ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 113-91'lik skorla galip ayrılan Warriors, 1-0 öne geçti. Warriors'ta Kevin Durant 38 sayı, 9 asist, 8 ribaund, Stephen Curry 28 sayı, 10 asist, 6 ribaund ve Draymond Green 9 sayı, 11 ribaund ile takımına katkıda bulundu. Cavaliers'ta ise LeBron James 28 sayı, 15 ribaund, 8 asist, Kyrie Irving 24 sayı, 3 ribaund, 2 asist ve Kevin Love 15 sayı, 21 ribaund ile karşılaşmayı tamamladı.

LeBron, mücadelede attığı 28 sayı ile NBA Play-Off tarihinde 6 bin sayı barajını geçen ilk oyuncu unvanını aldı.

Serinin ikinci maçı, Pazartesi TSİ 03.00'te yine Golden State Warriors'ın sahasında oynanacak.

(Oğuzhan Ort / İHA)