Golden State süpürmek üzere

NBA Batı Konferansı finalinde Golden State Warriors, deplasmanda San Antonio Spurs'ü 120-108 mağlup etti ve seriyi 3-0'a taşıdı.
NBA Batı Konferansı finalinde Golden State Warriors, deplasmanda San Antonio Spurs'ü 120-108 mağlup etti ve seriyi 3-0'a taşıdı. AT&T Center'da oynanan maça 33 sayı, 10 ribaunt ve 4 asistlik performansıyla Kevin Durant damga vurdu. Stephen Curry de 21 sayı, 3 asist ve 6 top çalmayla galibiyetin diğer mimarıydı. San Antonio Spurs'te ise Manu Ginobili 21, Pau Gasol 12 sayı ve 10 ribaund, LaMarcus Aldridge de 18 sayı ve 5 ribaunt üretti. Golden State Warriors 1 maç daha kazanırsa seri sona erecek.
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