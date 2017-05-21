Golden State süpürmek üzere

NBA Batı Konferansı finalinde Golden State Warriors, deplasmanda San Antonio Spurs'ü 120-108 mağlup etti ve seriyi 3-0'a taşıdı.

NBA Batı Konferansı finalinde Golden State Warriors, deplasmanda San Antonio Spurs'ü 120-108 mağlup etti ve seriyi 3-0'a taşıdı.

AT&T Center'da oynanan maça 33 sayı, 10 ribaunt ve 4 asistlik performansıyla Kevin Durant damga vurdu. Stephen Curry de 21 sayı, 3 asist ve 6 top çalmayla galibiyetin diğer mimarıydı.

San Antonio Spurs'te ise Manu Ginobili 21, Pau Gasol 12 sayı ve 10 ribaund, LaMarcus Aldridge de 18 sayı ve 5 ribaunt üretti.

Golden State Warriors 1 maç daha kazanırsa seri sona erecek.

