Golden State deplasmanda da kazandı

NBA Finalinde Golden State Warriors, Quicken Loans Arena'da karşı karşıya geldiği Cleveland Cavaliers'ı 118-113 mağlup ederek, seride 3-0 öne geçti.
NBA Finalinde Golden State Warriors, Quicken Loans Arena'da karşı karşıya geldiği Cleveland Cavaliers'ı 118-113 mağlup ederek, seride 3-0 öne geçti. NBA'de final heyecanı 3. karşılaşma ile devam etti. İlk iki maçı evinde kazanan Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers'ı deplasmanda 118-113'lük skorla yendi. Bu sonuçla Warriors, seriyi 3-0 yaptı ve şampiyonluğa bir adımı kaldı. Warriors ayrıca, bu play-offlarda ki 15 maçı da kazandı. Golden State'de Kevin Durant 31 sayı, 8 ribaund, Klay Thompson 30 sayı, 6 ribaund ve Stephan Curry 26 sayı, 13 ribaund ile mücadele etti. Cavaliers'ta ise Lebron James 39 sayı, 11 ribaund, Kyrie Irving 38 sayı, 6 ribaund ile oynamasında rağmen mağlubiyeti önleyemedi. Cleveland Cavaliers ile Golden State Warriors arasında oynanacak serinin 4. maçı cumayı cumartesiye bağlayan gece TSİ 04.00'te oynanacak. (Oğuzhan Ort / İHA)
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