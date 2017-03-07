Gölde mahsur kalan balıkçılar helikopterle kurtarıldı

Konya'da avlanmak üzere Beyşehir Gölü'ne açılan balıkçı ve oğlunun teknesi buzlar arasında sıkıştı. Mahsur kalan baba oğul, bölgeye sevk edilen askeri helikopter ve AFAD ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla kurtarıldı.

Konya'da avlanmak üzere Beyşehir Gölü'ne açılan balıkçı ve oğlunun teknesi buzlar arasında sıkıştı. Mahsur kalan baba oğul, bölgeye sevk edilen askeri helikopter ve AFAD ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir Gölü'ne kıyısı bulunan Hüyük ilçesine bağlı Budak Mahallesi'nde balıkçılık yapan 62 yaşındaki Rahim Atal ile 34 yaşındaki oğlu Ahmet Atal, saat 17.00 sıralarında ağlarını sermek üzere Budak Mahallesi'ndeki kıyıdan tekneyle Beyşehir Gölü'ne açıldı. Ağları serme çalışmalarının son bulmasının ardından dönüş yoluna geçen balıkçılar, aniden rüzgarın çıkması sonucu zor anlar yaşadı. Göle açıldıklarında önlerinde buz engeli olmayan balıkçılar, dönüşte lodosun kıyı etrafındaki büyük buz kütlelerini teknelerinin önüne sürüklemesi üzerine ne yapacağını şaşırdı. Bir anda buzlar arasında kalan ve sıkışan tekneyi kurtarabilmenin derdine düşen balıkçılar, ne geldikleri kıyıya yanaşabildi, ne de açıklara dönebildi. Buzların sıkıştırdığı tekne yan yatarken, parçalanma ve su alma tehlikesi yaşadı. Ancak, bu esnada kesilen rüzgar nedeniyle tekne tekrar normal haline geldi. Teknenin etrafındaki buzları kırarak kayığın parçalanıp su almasının önüne geçen balıkçılar, hareket edemeyip oldukları yerde mahsur kalınca telefon açarak yardım istedi. Bu esnada teknedeki tüple ısınmaya çalışan balıkçılar, saatlerce kurtarılmayı bekledi. Havanın karardığı saatlerde meslektaşlarının yardım isteğini haber alan balıkçılar, kıyıya geldiğinde gölün buzla kaplı olması nedeniyle göle açılamadı. Adrese Hüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de sevk edilirken, Beyşehir'deki Jandarma Asayiş Bot Komutanlığına bağlı bir asayiş botu da göle açıldı. Ancak, bot buz engeline takılınca mahsur kalan balıkçıların teknesine yaklaşamadı.



BALIKÇI BABA VE OĞLU ASKERİ HELİKOPTERLE GÖLDEN ALINDI

Karadan ve göl açıklarından yardım ulaştırılamayınca kurtarma çalışmaları için Konya'dan helikopter talebinde bulunuldu. 3.Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan bir askeri helikopter Konya'dan havalanırken, bir süre sonra göl kıyılarına ulaştı. Kıyıda bekleyenleri gören ve mahsur kalan teknenin bulunduğu yeri tespit eden gece görüş sistemine sahip helikopter, tekne üzerinde alçalmaya başladı. Uzatılan halatla helikoptere çekilen balıkçı baba oğul, dakikalarca süren çalışmanın ardından daha sonra araziye indirilerek mahsur kaldığı gölden kurtarıldı.



BALIKÇILAR ZOR ANLAR YAŞADI

Yaklaşık 5 saat oğluyla birlikte göl ortasında mahsur kalan baba Rahim Atal, göl sularına saat 17.00 sıralarında ağ sermek için açıldıklarını belirterek, dönüş yolunda ise önlerine çıkan buzların kıyıya ulaşmasına engel olduğunu söyledi. Kıyıya geçemeyince geriye dönüp açıklarda bir adaya sığınmak istediklerini ancak buzların tekneyi sıkıştırması sonucu bunu da başaramadıklarını anlatan Atal, kayığı batmaktan da uzun uğraşların ardından kurtardıklarını söyledi.

Ahmet Atal ise, teknenin etrafındaki buzları kırarak parçalanmaktan kurtardıklarını belirterek, bekleyiş esnasında teknedeki tüp sayesinde ısınarak soğuktan korunduklarını söyledi. Atal, gelen helikopterin halatla kendilerini çekerek kurtardığını ardından kıyıya indirdiğini kaydetti.

Kurtarma çalışmalarını kıyıda Hüyük Kaymakamı Emre Zeyrek, AK Parti İlçe Başkanı Yüksel Taşkesen ile birlikte izleyen Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Şahin de, kurtarılan balıkçıları telefonla AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu ile görüştürdü. Balıkçılar ve Başkan Şahin, Babaoğlu'na kurtarma çalışmalarını devreye girerek hızlandırması nedeniyle teşekkür etti. Şahin, "Allah devletimize zeval vermesin. Böyle bir kurtarış ancak bu kadar olur. Her şey yolunda gitti. Balıkçılarımız sağ salim kurtarıldılar. Emeği geçen timimiz ve AFAD, jandarmamız ve sağlık görevlilerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kıyıya indirilen balıkçı baba ve oğlu daha sonra bir otomobille yerleşim birimindeki bir kahvehaneye götürüldü. Buraya gelen sağlık görevlileri tarafından sağlık kontrolünden geçirilen balıkçıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

(Ali Rıza Önses / İHA)