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Gölbaşı'nda silah kaçakçılarına operasyon
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Gölbaşı'nda silah kaçakçılarına operasyon

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Asfalt Mahallesi'nde ikamet eden N.U.'nun silah ticareti yaptığını belirleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş büro ekipleri şahsın yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör ile 2 adet mermi ele geçirdi. İkinci operasyonda ise Mimar Sinan Mahallesi'nde ikamet eden K.B 'nin evinde yapılan aramada ise ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen silahlar emanete alındı. Yakalanan şahıslar ise ifadeleri alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldüler.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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