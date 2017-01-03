03.01.2017 14:38 Gölbaşı ilçesinde don ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde dün akşam saatlerinde yağan kar sonrası belediye ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren don ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde dün akşam saatlerinde yağan kar sonrası belediye ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren don ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.



Yapılan tuzlama çalışmalarıyla ilgili konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, "Gölbaşı'nın bütün cadde ve sokaklarında, okul ve cami bahçelerinde Fen İşleri ekiplerince tuzlama çalışması yaptı" dedi.



Başkan Özdemir, 4 farklı ekibin tuzlama çalışması yaptığını ifade ederek tuzlama çalışmasıyla vatandaşların düşme tehlikesini engellediklerini araç sürücülerinin de olası kaza yapma riskini azalttıklarını söyledi.

