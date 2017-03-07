Gol yollarında dikkat çeken istatistik

Süper Lig'de gol ve asist krallığında zirvede yer alan futbolculara bakıldığında Türkiye doğumlu oyuncuların bu sıralamalarda yer almaması dikkat çekiyor.

Süper Lig'de gol ve asist krallığında zirvede yer alan futbolculara bakıldığında Türkiye doğumlu oyuncuların bu sıralamalarda yer almaması dikkat çekiyor.

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 23 haftada 513 gol atılırken, 356 asist yapıldı. Gol ve asist krallığında ilk altı sırada yer alan oyunculara bakıldığında ise Türkiye doğumlu futbolcuların olmaması göze çarpıyor.



GOL KRALI ALMANYA DOĞUMLU CENK TOSUN

Spor Toto Süper Lig'de 23 hafta geride kalırken gol krallığı zirvesinde 16 golle Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun yer alıyor. Almanya'nın Wetzlar kentinde doğan Cenk, 2010 yılına kadar Almanya'da top koşturduktan sonra 2010-2011 sezonunun devre arasında Gaziantepspor'a transfer olmuştu. Cenk Tosun'u attığı 10 golle takip eden Serdar Gürler ise Fransa doğumlu. Gol krallığı yarışındaki diğer oyunculara baktığımızda; Atiker Konyaspor'lu Bajic Bosna Hersek, Aytemiz Alanyasporlu Vagner Love ve Kayserisporlu Welliton Brezilya, Galatasaray'da top koşturan Eren Derdiyok da İsviçre doğumlu.



ASİST KRALI HOLLANDALI SNEIJDER

Asist krallığının zirvesinde ise yaptığı 11 asistle Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Wesley Sneijder yer alıyor. Sneijder'i 10 asistle Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Querasma izlerken, Kayserispor'un Hollanda doğumlu futbolcusu Deniz Türüç de 9 asistle 3. sırada yer alıyor. Bu oyuncuları 8 asistle Fenerbahçe'nin Hollandalı oyuncusu Lens, 6'şar asistle de Galatasaray'ın Portekizli genç sol kanadı Bruma ve Osmanlıspor'un Kamerunlu forveti Pierre Webo izliyor.

(Uygar Aydın / İHA)