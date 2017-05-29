Gol düellosundan Galatasaray galip çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray maçını sarı-kırmızılı takım 3-2 kazandı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray maçını sarı-kırmızılı takım 3-2 kazandı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele sarı-kırmızılıların 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı. Bu galibiyetle puanını 61'e yükselten Cimbom, Fenerbahçe ile puanını eşitledi ve ligi 3. sırada tamamlamak adına umutlarını son haftaya taşıdı.



MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Sneijder'in sol kanada attığı pasa Bruma hareketlendi. Bruma'nın pasında ceza alanı içerisi sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Podolski'nin vuruşu yandan auta gitti.

14. dakikada Sneijder'in pasında ceza yayı üstünde topla buluşan Bruma, dönerek sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

17. dakikada Wesley Sneijder'in pasıyla sol çaprazdan ceza alanı içine giren Bruma, pasını Lukas Podolski'ye çıkardı. Podolski'nin penaltı noktasının yanından yaptığı vuruşta Darko Lazic kale çizgisi üzerinden topu çıkartırken dönen topu kontrol eden Sinan Gümüş sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu. 0-2

24. dakikada Emre Akbaba'nın uzun pasıyla sol kanatta topla buluşan N'Sakala, ceza alanı içine girmeden pasını Love'a çıkardı. Deneyimli oyuncu Love, Semih Kaya'dan topu kurtardıktan sonra altıpas önünde vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi. 1-2

27. dakikada Linnes'in sol kanattan yerden pasına Sinan Gümüş'ün altı pas kale çizgisi üzerinden gelişine sert şutu filelerle buluştu. 1-3

40. dakikada Selçuk'un mükemmel pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Bruma'nın yaptığı vuruşta kaleci Haydar topu son anda kornere çeldi.

52. dakikada Alanyaspor'da Candeias'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna Fernandes altıpas önünde kafa vuruşunu yaptı ancak kale çizgisi üzerinde Sabri topu son anda çizgiden uzaklaştırdı.

76. dakikada Alanyaspor'da kazanılan penaltı vuruşunda Love, topu ağlara gönderdi. 2-3

89. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında Love pasını sol kanattan ceza alan içerisine giren Berkan Emir'e gönderdi. Berkan Emir'in dar açıdan yaptığı sert şut az farkla auta çıktı.



---KÜNYE---

Stat: Bahçeşehir Okulları Stadı

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, İlker Takpak xx

Aytemiz Alanyaspor: Haydar xx, Gassama xx, Lazic xx (Cenk Ahmet dk. 77 x), Tzavellas xx, Sackey xx, N'Sakala xx, Efecan xx, Emre Akbaba xx, Candeias xx (Berkan Emir dk. 66 x), Fernandes xx (Emre Nefiz dk. 77 x), Vagner Love xx

Yedekler: Zlamal, Birol Parlak, Landel, Taha

Teknik Direktör: Safet Susic

Galatasaray: Muslera xx, Sabri xx, Semih xx, Ahmet xx, Linnes xx, Selçuk xx, Tolga xx, Sinan xxx (Rodrigues dk. 61 xx), Sneijder xxx (Josue dk. 61 xx), Bruma xxx, Podolski xx (Eren dk. 90 ?)

Yedekler: Eray, Yasin, Hakan Balta, Carole

Teknik Direktör: Igor Tudor

Goller: Bruma (dk. 14), Sinan Gümüş (dk. 17 ve 27) (Galatasaray), Love (dk. 24 ve 76 pen.) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı Kartlar: Fernandes, Love, Tzavellas, Sackey (Aytemiz Alanyaspor), Sneijder, Sabri, Ahmet, Rodrigues, Bruma (Galatasaray)

(Adem Akalan - Erdal Anak / İHA)