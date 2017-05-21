Gökyüzünün klasikleri karadakilerle buluştu

Eskişehir'de düzenlenen 'Gökyüzünün Klasikleri Karadakilerle Buluşuyor' etkinliğinde klasik uçak ve klasik otomobil tutkunları bir araya geldi.

Eskişehir'de düzenlenen 'Gökyüzünün Klasikleri Karadakilerle Buluşuyor' etkinliğinde klasik uçak ve klasik otomobil tutkunları bir araya geldi.

Anadolu Üniversitesi Havacılık Parkı, AutoShow26 Otomobil Sporları ve Yardımlaşma Derneği ile birlikte "Gökyüzünün Klasikleri Karadakilerle Buluşuyor" adlı bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte 19 klasik otomobil Havacılık Parkı'nda, 70 civarında otomobil ise Havacılık Parkı'nın otoparkında ziyaretçilerle buluştu. Özel otomobiller arasında motor ve ses sistemleri modifiye edilmiş olanlar, egzotik ve nadir bulunanlar, özel olarak boyanmışlar ve spor otomobiller de yer aldı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Havacılık Parkı'nın yıllardır Eskişehirlilere hizmet veren bir yer olduğunu belirtti. Parkı özellikle havacılık tutkunlarının çok ziyaret ettiğini ifade eden Gündoğan, "Temel amacımız hava tutkunları ile klasik otomobil tutkunlarını buluşturmak. Havacılık Parkımız yıllardır tüm Eskişehirlilere hizmet veren önemli bir park. Burada 1950 ve 1960'ların uçakları yer alıyor. Havacılık tutkunlarının çok ziyaret ettiği ve bildiği bir park aslında. Parkımız sadece uçakların görüldüğü, ziyaret edildiği bir park değil. Bilim iletişimi yaptığımız önemli bir alan. Geçtiğimiz günlerde Eskişehirli çocuklarımıza parkımızın hangarında birtakım havacılık ile ilgili temel deneyleri yaptırdığımız setleri sunduk. Önümüzdeki günlerde devam edecek bu proje. Özellikle ilköğretim öğrencilerini burada havacılık fakültesi öğrencilerimizle buluşturup, onlara havacılıkla ilgili temel bilgileri öğretmeye çalışıyoruz. Örneğin uçaklar nasıl uçarlar, havada nasıl kalırlar. Bütün bunları bilimsel basit deneylerle, simülasyonlarla öğretmeye çalışıyoruz" dedi.



"KARA ARAÇLARI İLE HAVA ARAÇLARININ BULUŞTUĞU TÜRKİYE'DEKİ İLK ETKİNLİK"

Eskişehir'in havacılık kenti olduğunu söyleyen Rektör Gündoğan, "Anadolu Üniversitesi yıllardır Sivil Havacılık Yüksek Okulu aracılığı ile eğitim veriyor. Ama bunu özellikle havacılığa meraklı bundan sonra pilot olmak isteyen ya da geleceğin Vecihi Hürkuşları olmak isteyen çocuklarımıza ilkokuldan itibaren onlara bu sevgiyi aşılamak ama bunu bilimsel bir temelle aşılamak istiyoruz. Önümüzdeki cuma günü öğleden sonra açılışını yapacağız yeni hangarımızın. Bu hangarla birlikte Eskişehir'de bu park sadece uçakların gizli görüldüğü bir yer olmaktan çıkacak. Burası aslında bir eğitim mekanı da olacak. Üniversitenin elinin dokunması, burada özellikle havacılıkla ilgili ilköğretim ve lise çağındaki çocuklarımızla üniversite gençlerimizin buluşmasını sağlayacak bir mekan olmasını hayal ediyoruz. Bugünkü etkinlikte aslında hem bunu biraz önceden duyurmak hem de bu parkın çekiciliğini arttırmak, hareketlendirmek. Çünkü özellikle bir yıldır biz burada çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Hem alt yapı anlamında hem uçaklarımız anlamında. Arkamda gördüğünüz uçak yeni boyandı, elden geçirildi. Tüm bunları Eskişehirlilerin görmesini istiyoruz. İnşallah bugünkü etkinlikte kara araçları ile hava araçlarının buluştuğu Türkiye'deki ilk etkinlik olacak" ifadelerini kullandı.



"100 BİN TL VERDİLER AMA SATMADIM"

Parkta uçaklarla birlikte klasik otomobili sergilenen Erol Özdemir, "Aracım 1950 model bir araba. 7 yıldır benim elimde bu araba. Çoğu parçası orijinal. Parçalarını Fransa'dan getirtiyorum. Yerli olmayan bir yeri yok. Eski uçaklarla beraber bunları da sergiliyoruz. Günlük yaşamımda kullanıyorum. Şehirler arası da gidiyorum geliyorum. Ankara, Ayvalık, Kütahya ve Tavşanlı'ya gittim. Taliplisi çok oluyor. 100 bin liranın üzerinde verenler oldu ama ben satmıyorum arabayı" dedi.

Etkinlik, başta çocuklar olmak üzere katılımcılara Havacılık Parkı içinde kurulan atölyelerde hava araçlarının nasıl uçtuğuna yönelik deneyler ve model uçaklar yaptırılmasıyla devam etti.

(Kadir Arslan / İHA)