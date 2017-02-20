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Gökyüzünde 'evet' pankartı açtılar
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Gökyüzünde 'evet' pankartı açtılar

AK Parti Fethiye İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sinan Cengil, gökyüzünde 'evet' pankartı açtı.

AK Parti Fethiye İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sinan Cengil, gökyüzünde "evet" pankartı açtı.
AK Parti Fethiye Gençlik Kolları Başkanı Sinan Cengil, yamaç paraşütü pilotu ile Babadağ'ın 1200 metrelik pistine çıktı. Burada hazırlıklar yapıldıktan sonra güneşli, güzel bir havada başarılı bir atlayış gerçekleştirildi. 1200 metrede Ölüdeniz semalarında "İnadına değil, İnandığımız için Evet" yazılı pankart Ölüdeniz Belceğiz Plajındaki vatandaşlar ve gençler tarafından alkışlandı. Gençlik Kolları Başkanı Sinan Cengil, "Referandum için böyle bir sosyal faaliyet uyguladık. Kazasız belasız bitirdik. Herkese teşekkür ederim. Referandumda da bir ömür boyu olmak üzere evet diyeceğiz. Uçuş çok güzeldi. Herkese tavsiye ederim. Gençler her zaman vatanı, milleti, davası için yolunda devam ediyor. Biz her zaman Cumhurbaşkanımızın neferleriyiz ve onun yolunda da devam ediyoruz" dedi.

"TEK DEVLET, TEK MİLLET, TEK BAYRAK, TEK VATAN İÇİN EVET DİYORUZ"
AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Kadir Sarıhan ise, "İnadımız için değil, İnandığımız için ,evet diyoruz. Anayasa değişikliği 18 maddeden bir tanesi de Ak Parti'nin gençlere vermiş olduğu değerin tezahürünü burada görüyoruz. 57 ülkede seçme ve seçilme yaşı 18. Ülkemde neden olmasın denildi ve bu gençlerimize değer verildi. 18-25 yaş arasında yaklaşık 1 milyon gencimiz oy kullanacak. Mesele oy meselesi değil, memleket meselesi. Tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan için evet diyoruz. Genç kardeşimiz bir atlayış yaptı. Türkiye'nin diğer bölgeleri ve Avrupa'da çok soğuk hava şartlarında mücadele verilirken, biz gayet güzel bir havada, böyle güzel bir organizasyonda buluştuk. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ayrıca Batı Akdeniz'in incisi olan Fethiye'mize gördüğünüz gibi yılın her mevsimi gelinebilir. Biraz önce denize girdik. Gayet hoştu. Bütün dostlarımızı, hemşehrilerimizi, misafirlerimizi bekliyoruz. Sağduyunun galip geleceğini bekliyor, düşünüyor. Umut ediyoruz. Bizim amacımız siyaset değil. Memleketin geleceğine dair katı kuralları koymak. 18 maddelik anayasa değişikliğiyle yürütme, yasama ve yargının kati kurallarla ayrıldığı, idarenin tek elden yapıldığı bir yönetim sistemine merhaba demek için çalışmalarımızı da bugün renkli şekilde başlatmış olduk" diye konuştu.
(Murat Yalçın / İHA)

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