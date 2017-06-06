Gökhan Töre'nin barda yaralandığı davada karar

Beşiktaşlı Gökhan Töre'nin de aralarında bulunduğu 6 kişinin bir barda çıkan olayda silahla yaralanmalarına ilişkin açılan davada sanıklardan Korhan Bahadır 9 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Beşiktaşlı Gökhan Töre'nin de aralarında bulunduğu 6 kişinin bir barda çıkan olayda silahla yaralanmalarına ilişkin açılan davada sanıklardan Korhan Bahadır 9 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Şişli'de bir barda çıkan olayda Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre'nin de aralarında bulunduğu 6 kişinin silahla yaralanmasına ilişkin davada karar açıklandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanık Korhan Bahadır cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Diğer tutuksuz sanık Hasan Kutlu ile Gökhan Töre'nin de aralarında bulunduğu 6 mağdur ise duruşmaya katılmadı.

Davanın biteceği hatırlatılarak son savunması sorulan sanık Bahadır, işlemediği bir suçtan hapis yattığını belirterek, "Böyle bir eyleme karışmadım. Silahla kimseyi yaralamadım. Olayda yaralandığı söylenen şahıslardan biri medyatik olduğu için medya bir suçlu buldu. Suçu benim üzerime yıkmaya kalktı. Boş yere tutuklu kaldım. Atılı suçu işlemediğim için beraatimi talep ediyorum' diye konuştu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Korhan Bahadır'ı "6 kişiyi olası kastla yaralama" ve 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından 9 yıl 10 ay hapse mahkum etti. Başka suçtan hükümlü sanık Bahadır'ın bu dosyadan da tutuklanmasına hükmeden heyet, 'yalancı tanıklık' suçundan yargılanan diğer sanık Hasan Kutlu'nun ise beraatine karar verdi.



İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 21 Nisan 2014 günü, saat 05.40 sıralarında Şişli'deki bir barda bulunan sanık Korhan Bahadır'ın, kimliği belirlenemeyen bazı kişilerle anlaşılmayan nedenle tartıştığı ve mekan içinde havaya 2 el ateş ettiği belirtilmişti.

Futbolcu Gökhan Töre, Taner Yalçın, Mahir Arslan, Hüseyin Kanat, Burkay İsen ve Kadircan İpekçi'nin tavandan parçalanıp seken mermi çekirdeğinden yaralandıkları ifade edilen iddianamede sanıklardan Korhan Bahadır'ın 'olası kastla öldürmeye teşebbüs' suçundan 25 yıla, sanık Hasan Kutlu'nun ise yalancı tanıklıktan 3 yıla kadar hapsi istenmişti.

(Başak Akbulut /İHA)