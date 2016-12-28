28.12.2016 16:16 Gökhan Sazdağın'dan kadro dışı iddialarına açıklama

Büyükşehir Gaziantepspor'un futbolcusu Gökhan Sazdağı, kadro dışı kalmasıyla ilgili olarak, 'Yaşadığım sorun tamamen maddiyata dayalı bir sorundur. Hakkımı aramak için federasyona başvurdum ve bu sebeple kadro dışı kaldım' dedi. Büyükşehir Gaziantepspor'un futbolcusu Gökhan Sazdağı, kadro dışı kalmasıyla ilgili olarak, "Yaşadığım sorun tamamen maddiyata dayalı bir sorundur. Hakkımı aramak için federasyona başvurdum ve bu sebeple kadro dışı kaldım" dedi.



TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor'un 22 yaşındaki futbolcusu Gökhan Sazdağı sosyal medya ve bazı yerlerde çıkan disiplinsiz hareketlerinden dolayı kadro dışı bırakıldığı yönündeki haberleri sosyal medya hesabı üzerinden yalanladı.



Gökhan Sazdağı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Sosyal medyada ve bazı yerlerde çıkan 'performansım ve disiplinsiz hareketlerimden dolayı kadro dışı kaldığıma' dair haberler tamamen asılsızdır. Büyükşehir Gaziantepspor ile yaşadığım sorun tamamen maddiyata dayalı bir sorundur. Hakkımı aramak için federasyona başvurdum ve bu sebeple kadro dışı kaldım. Sonuçta bu işten ekmek yiyen insanlarız. Başka bir mesleğimiz yok. Bu açıklamayı da yapmamın tek sebebi çıkan haberlerden gerçekten rahatsız olmamdı."

