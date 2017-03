Gökhan Gönül: 'Neden UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmayalım'

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül, UEFA Avrupa Ligi için, 'İnşallah orada da başarılı olacağız. Neden final olmasın, neden UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmayalım. Bunun için önümüzde engel yok. Maç maç düşünmek lazım' dedi.

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül, UEFA Avrupa Ligi için, "İnşallah orada da başarılı olacağız. Neden final olmasın, neden UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmayalım. Bunun için önümüzde engel yok. Maç maç düşünmek lazım" dedi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında evinde mücadele ettiği Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Beşiktaş'ın sağ bek futbolcusu Gökhan Gönül, "Derbide kazandıktan sonra bu maç önemliydi. Puan kaybında derbinin önemi kalmayacaktı. Ligin son haftalarına doğru her takım elinden geleni yapmaya çalışıyor. Puan 'Aslanın ağzında' oluyor. Maçlardan önce kağıt üzerinde kim favori olmuş, önemi yok. Son dakikalara doğru gol yiyebilirdik. Ama kazanmak sevindirici oldu" diye konuştu.



"ÖNEMLİ OLAN KİŞİLER DEĞİL, TAKIM"

Attığı golün hatırlatılması üzerine Gönül, "Bazen pozisyonu sezersiniz, orada bulmak istersiniz. Şans da yanınız da olursa top önünüze düşer. Bugün olduğu gibi. Ben de değerlendirdim. Maçtan galip ayrıldık. Önemli olan kişiler değil, takım. Bugün de takım halinde galip ayrıldı" şeklinde konuştu.



"HİÇBİR MAÇ KOLAY DEĞİL"

Şampiyonluk yarışında rakipleri ile açılan puan farkı için ise, "Hiçbir maç kolay değil. Son haftalar daha da zor olacak. Şansları iyi değerlendiren, iyi mücadele eden, bulduğu pozisyonları gole çeviren takımlar puan ya da puanlar alacak. İnşallah puanlar alan takım biz olacağız" ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda oynayacakları Olympiakos maçı ile ilgili de konuşan deneyimli futbolcu, "Hiç kimsenin kafasında Olympiakos maçı yok. Herkes bu akşamki maçı düşünüyordu. Çok şükür galibiyet aldık. Bir, iki gün içerisinde o maçı da düşünmeye başlayacağız" dedi.



"HER ZAMAN ARKAMDA OLDULAR"

Siyah-beyazlı taraftarların geldiği günden beri arkamda olduğunu ifade eden başarılı futbolcu, "Gol attıktan sonra daha fazla sevgilerini gösterdiler. Beni alkışladılar. Teşekkür ediyorum. Beni değil, bütün takımı destekliyorlar. Her maça geliyorlar. Böyle devam etsinler. İnşallah sezon sonu gülen biz olacağız" şeklinde konuştu.



"UEFA KUPASI'NI KAZANMAK İÇİN ENGEL YOK"

UEFA Avrupa Kupası'ndaki final şansı için Gönül, "Bu hayal değil. Biz maçlara çıkıyoruz hedef için. Türkiye Ligi'nde şampiyonluk için sahaya çıkıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde bir mağlubiyetle elendik. Çıktığımız maçlara öylesine çıkacak halimiz yok. İnanıyoruz. İnşallah orada da başarılı olacağız. Neden final olmasın, neden UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmayalım. Bunun için önümüzde engel yok. Maç maç düşünmek lazım" dedi.

(Oğuzhan Ort - Bozhan Memiş / İHA)