11.01.2017 17:08 Gökçek'ten 'tweet' tepkisi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bu sabah saat 02.01'de kendi Twitter hesabından atılmış gibi gösterilen, 'Yeni Anayasa ezici çoğunlukla kabul ediliyor, başkanlık geliyor güle güle Cumhuriyet, güle güle CeHaPe' yazılı mesajın kesinlikle montaj ve yalan olduğunu belirtti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bu sabah saat 02.01'de kendi Twitter hesabından atılmış gibi gösterilen, "Yeni Anayasa ezici çoğunlukla kabul ediliyor, başkanlık geliyor güle güle Cumhuriyet, güle güle CeHaPe" yazılı mesajın kesinlikle montaj ve yalan olduğunu belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, sosyal platformlarda sık sık yaşanan gerçek dışı ve yalan paylaşımlara Başkan Gökçek adına atılmış bir tweet eklendiği belirtilerek, "Başkan Melih Gökçek'in hesabından atılmış gibi gösterilen ve art niyetli kişiler tarafından paylaşılan sözkonusu mesaja ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Başkan Gökçek, 'Twitter'da bu mesajı bazı şerefsizler dolaştırmaya başlamış. Ben böyle bir tweet atmadım. Montaj bir tweet. Alçaklık para ile değil' mesajını attı" denildi.



"MESAJI İLK ATAN KİŞİYİ ARAŞTIRIYORUM"

Gökçek, mesajı ilk yayınlayan kişiyi kendisinin de araştırdığını, ancak konuya ilişkin bilgisi olanların da mutlaka bildirmesini istediğini kaydederek, "Bizim Cumhuriyet'le sorunumuz olmaz. CHP'yi sevmem ama yok olmasını istemem. Ama ıslah olmasını isterim. Bu tip provokasyonlara karnımız tok. Yapan ve bu ikaza rağmen yayanlar şerefsizdir" açıklamasını yaptı.

Gökçek, "Ayrıca bu tweet'i bilerek yayanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağımı ve tazminat davası açacağımı ihtaren bildiririm" sözleriyle mesajını tamamladı.

(Uğur Kan Yüksek/İHA)

