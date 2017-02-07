Gökçek'ten Çanakkale depremi için inanılmaz iddia!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Çanakkale'de iki gündür devam eden depremler için sıradışı bir iddiada bulundu. İddiasına göre depremlerin kaynağı Yapay Deprem Silahı olarak da bilinen H.A.A.R.P. teknolojisi olabilir.

Twitter hesabından iddialarını dile getiren Melih Gökçek araştırma yaptığını ve bölgede bir gemi tespit ettiğini söyledi. Gökçek'in iddiasına göre 'sismik araştırma' yaptığını iddia eden bu gemi Çanakkale'yi sarsan depremlerin sebebi.

İşte Gökçek'in Çanakkale depremiyle ilgili olay yaratan o twitleri;