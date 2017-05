Gökçek'ten 'adaylık' açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bir süredir ortaya atılan, 'Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandığı, kendisinin görevden alındığı yönündeki iddialara, 'Aslı astarı yok, dimdik ayaktayız. Bir dönem daha adayım' cevabını verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bir süredir ortaya atılan, "Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandığı, kendisinin görevden alındığı yönündeki iddialara, "Aslı astarı yok, dimdik ayaktayız. Bir dönem daha adayım" cevabını verdi.

Başkent'te yayın yapan 16 ayrı radyodan ortak yayınlanan ve Medya Haber Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Saydam Yalçın'ın sunduğu "Ankara Soruyor" programına canlı yayın konuğu olan Başkan Gökçek, dinleyicilerin sorularını cevaplandırdı. Başkentlilerin sosyal medya üzerinden gönderdiği tüm sorulara cevap veren Başkan Gökçek, ilk olarak, hakkında son zamanlarda sık sık ortaya atılan, "Büyükşehir'e kayyum atandı, tutuklandı, görevden alındı" gibi iddiaların sorulması üzerine, "Sevenimiz de var, sevmeyenimiz de var. Özellikle de bizden son derece rahatsız olanlar var, bilhassa FETÖ'cüler. Bunlar insanlarda tereddüt meydana getirmek, sosyal medyada 'acaba mı' dedirtmekten keyif alıyorlar. Bir algı yönetimi yapmaya çalışıyorlar" cevabını verdi. Ortaya atılan bu iddialara ilişkin, "Aslı yok astarı yok. Tutarsa tutar, tutmazsa tutmaz, milletin kafası bulansın, gerisi önemli değil" değerlendirmesinde bulunan Başkan Gökçek, "Tabii bunları söylerken, bizim yakınımızda dolaşıp, bizi sevmeyenler de var. Onlar da bu işlere balıklama atlıyorlar. Bu tarz iftiralar, her dönemde, her seçimde, her yerde oluyor" diyerek bu iftiraları atanlar arasında CHP'lilerin de bulunduğunu kaydetti ve 2 yerel seçim öncesinde de benzer iftiralarla kendisini karalamaya çalışan CHP'lilerin, bu iddialarını ispatlayamadıklarının altını çizerek, şunları söyledi:

"CHP'liler benim varlığımdan çok rahatsız. Kim ne derse desin, CHP'yi çok ciddi şekilde örseliyoruz. Onlar örseleyeceği konu bulamayınca, benimle baş edemeyince, tek çözümleri iftira atmak oluyor. İftirayla nereye kadar gider ki, yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Yani onun için bu tip şeylere iltifat etmeye gerek yok. Dimdik ayaktayız elhamdülillah, Allah izin verirse, bu Pazar günü, sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar genel başkan olarak seçeceğiz. Genel başkanımız müsaade ederse, rabbimiz müsaade ederse, inşallah bir dönem daha da belediye başkanlığına niyetliyim. Olur olmaz, bunu Rabbim bilir ama benim halen de niyetim var, o söyleyenler de istedikleri kadar bunu söylesinler. Başta FETÖ'cüler ve CHP'liler olmak üzere bazılarına çok dokunuyor bu laf ama öyle işte."



"ALGI YÖNETİMİ YAPILIYOR"

Başkan Gökçek, referandum sonuçlarına ilişkin ortaya atılan iddialarla ilgili olarak da "Karşıdakiler bunu bir algı yönetimi olarak etrafa yaymaya çalışıyorlar. Niye Ankara'daki seçim sonuçları, Melih Gökçek'e ait bir sonuç olsun? Mantığını bana söylesene, Melih Gökçek ne yaptı? 100 tane yerel televizyona çıktı, 13 tane de ulusal televizyona çıktı, tekrarlarıyla 200'ü buldu. Türkiye'de Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın haricinde Melih Gökçek kadar yayın yapan kim var? Kimse yok" diyerek, Ankara'da tek tek seçilen 450 kişinin, referandum öncesinde 601 bin konutu ziyaret ettiğini, kendisinin 23 miting yaptığını anlattı ve geçmiş yerel seçim sonuçlarını da tek tek sıralayarak, "Başarılı olduğumuz halde, bu eleştiriler. CHP'liler, inşallah seçimlerde görürüz boyunuzun ölçüsünü" ifadelerini kullandı.



"ANKARA ESKİ ANKARA DEĞİL"

Ankara'nın, kendi belediye başkanlığından önce, yani 23 yıl önce büyük mega bir köy olduğunu kaydeden Başkan Gökçek, şimdi şehre gelen ziyaretçilerin, Başkent'in inanılmaz bir şekilde değiştiğini söylediklerini belirterek, "Biz Ankara'yı değiştirdik, Ankara eski Ankara değil. Ben kendi şehrimi çok seviyorum, modern olduğuna inanıyorum. Hizmetlerinin çok kaliteli olduğuna inanıyorum. Dünyanın en büyük kentsel dönüşümünü yapan, en fazla sosyal ve kültürel projeyi aynı anda yürüten, trafiği 5 milyonluk kentler içinde en rahat olan ve en fazla rekreasyon alanına sahip olan kent" şeklinde konuştu.



"NAZLIAKA BOŞU BOŞUNA HAYIFLANMASIN"

Hitit Heykeli'nin Çorum'a taşınma söylemlerine ilişkin olarak da, "Bu tarihi bir eser değil. Hiçbir tarihi özelliği yok. 1977'de yapılmış bir heykel. Tarihi özelliği olmadığı için rahatlıkla verilir. Hitit Heykeli'nin, Ankara'nın simgesi olmasıyla ne alakası var? Şu kadarını söyleyeyim, verecek miyiz, vermeyecek miyiz öyle bir şey yok. Onlar dava da açıyorlarmış, bir bakarsın kazanırlar, mecburen tık diye veririz. Dava ayrı bir konu. Aylin Nazlıaka (ihraç edilen eski CHP'li vekil) boşu boşuna hayıflanmasın, kendisine küçüğünden minyatürünü yaptırır ben gönderirim bir tane. Ben bir tane göndereyim, masasının üzerine koysun" diye konuştu.

Başkan Gökçek, Ulus'taki meydan çalışmalarıyla ilgili olarak da, esnafı karşılarına almak taraftarı olmadıklarını belirterek şunları söyledi:

"Artık orası, ticareti ölmüş bir muhit. Allah'ın izniyle 2 senenin içinde biz Ulus'u yeniden ayağa kaldırırız. Ulus'un yeniden Ankara'nın en önemli meydanı olması lazım. Bu meydanın yapılması için de orada Ulus Çarşısı'nın, Anafartalar Çarşısı'nın, 100. Yıl Çarşısı'nın, Gençlik Spor Bakanlığı'nın ve Gümrük Bakanlığı'nın kesinlikle ve kesinle yıkılması lazım. Yani bunlar yıkılmadan, o meydanı ortaya çıkartamayız. Meydanın altına 4 kat ineceğiz. 2 katı otopark olacak tamamen, en altta bodrum, onun üzerindeki 2 kat da yine dükkan çarşı olacak. Biz o çarşının içinde mevcut olan, oradaki vatandaşımıza yerleri vereceğiz. Ayrıca başka bir teklifimiz daha var; yanan Modern Çarşı'yı istedi esnaf. 'Hemen veririm' dedim. Hatta onlara belli bir takım kolaylıklar da sağlarız. Biz esnafımızı karşımıza almak taraftarı değiliz ama Ulus'u da canlandırmak zorundayız."

Başkan Gökçek, Eryaman'da 22 bin kişilik stadın yapımının sürdüğünü kaydederek, 19 Mayıs Stadı'nın da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yıkılarak, yerine 40 bin kişilik bir stat yapılacağını söyledi.

(Yağmur Yıldız/İHA)