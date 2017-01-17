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Gökçek, köpek işkencecilerini yakalattı
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Gökçek, köpek işkencecilerini yakalattı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, bir köpeğin kulaklarını keserek eziyet eden 2 caninin yakalanması için Twitter hesabından yaptığı çağrı, yaklaşık 12 saat içinde sonuca ulaştı. Gökçek, canilerin yakalandığını da yine hesabından açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, bir köpeğin kulaklarını keserek eziyet eden 2 caninin yakalanması için Twitter hesabından yaptığı çağrı, yaklaşık 12 saat içinde sonuca ulaştı. Gökçek, canilerin yakalandığını da yine hesabından açıkladı.
"#Hayvanlaraişkenceyehapiscezası" hashtag'i de açan Gökçek, ardından, hayvanlara işkence edenlere; "Hapis cezası gelmesini istiyoruz" veya"Para cezası devam etsin" seçeneklerinin yer aldığı 2 şıklı anket başlattı.
Bir takipçisinin paylaştığı köpeğe eziyet fotoğraflarını, bugün Twitter hesabından, "Polise ihbardır, bu canileri bulalım. Ayrıca tanıyan varsa adresini bekliyorum. Bizzat şikâyetçi olacağım" sözleriyle paylaşan Gökçek'in çağrısı, çok kısa sürede binlerce kez retweet edildi. Takipçilerin bulmak için seferber olup ortaya çıkardığı canilere ilişkin bilgiler de kısa sürede Gökçek'e ulaştı.

"TAKİP EDECEĞİMİ SÖYLEMİŞTİM"
Bu bilgileri hesabından paylaşarak, "Takip edeceğimi söylemiştim. Twitter'dan bir ihbar geldi, savcıların dikkatine sunuyorum" mesajını atan Başkan Gökçek, "Daha benzer pek çok ihbar var... Herkesin ilgisine teşekkürler. Avukat arkadaşlara rica ettim, savcılığa bildiriyorum" açıklamasını yaptı. Saat 15.49 itibariyle de bu canilerin Savcılık tarafından gözaltına alındığı müjdesini veren Başkan Gökçek, olaya ilişkin tweet'inde, "Şu anda gelen bilgi; sanıklar Savcılıkça yakalanmış, inşallah neticeyi öğrenip, tweet alemine de aktaracağım." bilgisini verdi.

"HAYVAN HAKLARI KANUNU DEĞİŞMELİ"
Gökçek, daha sonra da bu kişilerin Isparta Çocuk Savcılığı'nda gözaltında olduğunu kaydederek, "Köpek işkencecisi 2 kişi, Isparta Çocuk Savcılığı'nca gözaltına alındı. Yaşları 18'in altında Basın açıklaması yapılacak" mesajını paylaştı.
Çocukların alacakları cezanın, Hayvan Hakları Kanunu'na göre ancak 250 TL olacağı bilgisini de veren Başkan Gökçek, "Günceleşince ne olur bilmiyorum. Bu da vicdanları tatmin etmiyor... Hayvan Hakları Kanunu'nun ceza maddesi derhal değişmeli... Hayvanlara işkence eden vicdansızlara hapis cezası gelmeli" tweet'ini paylaştı.
Hayvan işkencesine ceza anketi başlattı "#Hayvanlaraişkenceyehapiscezası" hashtag'ini de açan Gökçek, daha sonra da "Başta hükümet olmak üzere tüm partilere çağrı anlamına gelecek bir anket başlatıyorum" mesajının ardından, hayvanlara işkence edenlere; "Hapis cezası istiyoruz" ve "Para cezası devam etsin" seçeneklerinden oluşan 2 şıklı anket başlattı.

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