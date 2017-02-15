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Gökçek'in olay olan paylaşımı 'Hayır diyorsunuz ama çok seveceksiniz'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Gökçek'in olay olan paylaşımı 'Hayır diyorsunuz ama çok seveceksiniz'

Ankara Büyükşehir Başkanı Melih Gökçek'in Twitter hesabında paylaştığı fotoğraf ve altına düştüğü not olay oldu. Saniyeler içinde yüzlerce beğeni ve yorum alan fotoğrafta Gökçek 'hayır' diyenleri eleştirdi.

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabında yapılan tüm icraatlara 'hayır' diyenleri eleştirerek "Nasıl bunlara karşı çıkıp sonra alıştıysanız, Başkanlığa da İnşaallah böyle alışacaksınız" dedi.

"HAYIR DİYORSUNUZ AMA ÇOK SEVECEKSİNİZ"

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Paylaşımındaki fotoğrafına yazı yazan Melih Gökçek, "Boğaz köprüsüne, 3. köprüye. Marmaray'a, hızlı trene, milli silahlara, Avrasya tüneline hayır dediniz! Ama şuan kullanıyorsunuz, hayatınız kolaylaştı ve sevdiniz! İşte Başkanlık da böyle bir şey. Her zamanki gibi yine hayır diyorsunuz ama çok seveceksiniz." notunu düştü. Melih Gökçek'in paylaşımı, yayınlandıktan saniyeler sonra çok sayıda yorum ve retweet aldı.
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