09.09.2017 17:00 Gökçeada'da 2 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Gökçeada'da geçtiğimiz 3 Eylül'de 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Hazal Ceren Celep ve Mustafa Dağlar'ın bindiği motosiklet ile bir otomobil çarpışmış, motosikleti kullanan Dağlar olay yerinde, ağır yaralanan Celep ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. İlçeyi üzüntüye boğan kazanın güvenlik kameralarına da yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde bir otomobil ve motosikletin çarpışmanın ardından takla attığı görülüyor.

(Vural Bozok/İHA)

