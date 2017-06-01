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Göçükte ölen babaya son dokunuş
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Göçükte ölen babaya son dokunuş

Zonguldak'ta özel bir maden ocağında meydana gelen göçükten 34 saat sonra cenazesi çıkartılabilen maden işçisi Tayfun Keskin toprağa verildi. Madencinin çocukları, babalarının tabutuna son kez dokunup gözyaşı döktü.

Zonguldak'ta özel bir maden ocağında meydana gelen göçükten 34 saat sonra cenazesi çıkartılabilen maden işçisi Tayfun Keskin toprağa verildi. Madencinin çocukları, babalarının tabutuna son kez dokunup gözyaşı döktü.

Önceki akşam Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel bir maden ocağında çalışan 34 yaşındaki Tayfun Keskin ve 32 yaşındaki Volkan Köroğlu, tavan göçmesi sonucu toprak altında kaldı. Olayın ardından alarma geçen TTK tahlisiye ekipleri 34 saatlik çalışmanın ardından iki işçinin cenazesine ulaştı. İşçilerden iki çocuk babası Tayfun Keskin'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak köyü olan Çaycuma ilçesine bağlı Aşağı Taşçılar Köyü'ne getirildi.
Madenci için ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Tören öncesi oğlunun tabutu başına gelen anne Yadikar Keskin, "Geçen pazar ziyaretime gelmiştin. Helallik almaya mı gelmiştin?" diye feryat etti. Madencinin gözü yaşlı eşi Gülfiye Keskin ise eşinin tabutu başında dua etti. 8 yaşındaki Hamza Umut ile 10 yaşındaki Beyrasu babalarının tabutu başında gözyaşı döktü. İki kardeş, madencinin tabutuna son kez dokundu. Babalarının tabutunu öperek son yolculuğuna uğurladı.
Köy yolunda İl Müftüsü Rüstem Can tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından maden işçisinin cenazesi aile mezarlığına defnedildi. Törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Zafer Benli'nin yanı sıra milletvekilleri, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, belediye başkanları ve madencinin yakınları katıldı.
(Onur Altındağ - Sertaç Özdemir /İHA)

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