Göçükte mahsur kalan işçilerden acı haber

Zonguldak'ta göçük nedeniyle madende mahsur kalan işçilerden acı haber geldi. 2 işçinin de cansız bedenlerine ulaşıldı.
Zonguldak'ta göçük nedeniyle madende mahsur kalan işçilerden acı haber geldi. 2 işçinin de cansız bedenlerine ulaşıldı. Önceki akşam saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Esenköy mevkiinde özel bir maden ocağında göçük meydana gelmiş, göçükte Volkan Köroğlu (32) ve Tayfun Keskin (34) mahsur kalmıştı. Yaklaşık 31 saat süren çalışmalar bu sabah saatlerinde sonuç verdi. Saat 04.30 sıralarında mahsur kalan işçilerden ilk olarak Volkan Köroğlu'nun ardından yaklaşık 3 saat sonra mahsur kalan diğer maden işçisi Tayfun Keskin'in cansız bedenine ulaşıldı. Keskin, ocak içerisindeki çalışmanın ardından dışarı çıkartıldı. 112 ekiplerine teslim edildi. 112 ekipleri tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine getirilen Tayfun Keskin'in cesedi morga kaldırıldı. Olayı haber alan aileler de morg önüne akın etti. Jandarma ekipleri morg önünde güvenlik önlemi aldı. (Sertaç Özdemir - Onur Altındağ / İHA)
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