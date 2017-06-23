Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Göçmenlerin arasında Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Göçmenlerin arasında Yunanistan'a kaçarken yakalandı

PKK'lı terörist göçmenlerin arasına sızarak Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne'de yakalandı. Termal kameralarla tespit edilen Pakistan uyruklu göçmenlerin arasına sızan teröristin hakkında kesinleşmiş ömür boyu hapis cezası olduğu öğrenildi.

PKK'lı terörist göçmenlerin arasına sızarak Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne'de yakalandı. Termal kameralarla tespit edilen Pakistan uyruklu göçmenlerin arasına sızan teröristin hakkında kesinleşmiş ömür boyu hapis cezası olduğu öğrenildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hollywood filmlerini aratmayacak bir operasyona imza attı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Haziran 2017 tarihinde bir grup kaçak göçmenin Kapıkule Sınır Kapısı'na yakın bir noktadan Bulgaristan'a geçiş yapacağı bilgisi alınması üzerine harekete geçti. Özel hareket polislerinin, termal kameralar kullanarak yaptıkları teknik takip sonrası, 18 kişiden oluşan Pakistan uyruklu grubun, Kapıkule Sınır Kapısı'na gidiş istikametinde bulunan bir dinlenme tesisi civarında oldukları tespit edildi. Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonda sınırı yasa dışı yollarla geçmek isteyen kaçak göçmenlerin arasında gizlenen hakkında kesinleşmiş ömür boyu hapis cezası bulunan PKK'lı terörist Abdurrahim Demir'i kıskıvrak yakaladı.
PKK'lı terörist Abdurrahim Demir, Edirne Adliyesinde çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konurken, Pakistan uyruklu kaçak göçmenlerin ise Edirne Valili Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği öğrenildi.
(Koray Ustabaşı/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Jon Diebler, Beşiktaş Sompo Japan'da
Miras kavgası kanlı bitti
Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasında sıcak gelişme
Kamyonet dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı
Fenerbahçe, Kameni'ye yoğunlaştı
Fotoğraflarla 300 bin çocuğun sokaklarda yaşadığı Kenya
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Yeni Kanun Hükmünde Kararname yayımlandı
Yeni Kanun Hükmünde Kararname yayımlandı
ABD'de YPG'den silahları geri alacakmış!
ABD'de YPG'den silahları geri alacakmış!
Türk askerine İdlib yolu İbrahim Kalın'dan son dakika açıklaması
Türk askerine İdlib yolu İbrahim Kalın'dan son dakika açıklaması
Şortlu kızı darp eden saldırgan için karar
Şortlu kızı darp eden saldırgan için karar
Askerlerin neden zehirlendiği ortaya çıktı
Askerlerin neden zehirlendiği ortaya çıktı
Yine deprem! Ege beşik gibi sallanıyor...
Yine deprem! Ege beşik gibi sallanıyor...
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Jon Diebler, Beşiktaş Sompo Japan'da
Jon Diebler, Beşiktaş Sompo Japan'da
Miras kavgası kanlı bitti
Miras kavgası kanlı bitti
Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasında sıcak gelişme
Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasında sıcak gelişme
Kamyonet dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı
Kamyonet dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı
Fenerbahçe, Kameni'ye yoğunlaştı
Fenerbahçe, Kameni'ye yoğunlaştı
Fotoğraflarla 300 bin çocuğun sokaklarda yaşadığı Kenya
Fotoğraflarla 300 bin çocuğun sokaklarda yaşadığı Kenya
Fenerbahçe, Visca'nın transferinde sona yaklaştı
Fenerbahçe, Visca'nın transferinde sona yaklaştı
Göçmenlerin arasında Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Göçmenlerin arasında Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Tatlıcılara bayram denetimi
Tatlıcılara bayram denetimi
Enis Berberoğlu'na cenaze izni
Enis Berberoğlu'na cenaze izni
Vodafone Park Stadı çevresindeki bombalı saldırı soruşturması tamamlandı
Vodafone Park Stadı çevresindeki bombalı saldırı soruşturması tamamlandı
Ümit Saral: Benim için film bitti
Ümit Saral: Benim için film bitti

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English