Göçmenleri dağa bıraktılar: Biri donarak öldü

Afganistan, Pakistan ve Somali'den, Türkiye'ye insan tacirleriyle gelen ve saatlerce karda yürüdükten sonra dondurucu soğukta Ağrı Dağı'nda ölüme terk edilen kaçak göçmenlerden 1'i hayatını kaybederken 29'u Erzurum'daki hastanelerde tedavi altına alındı. Göçmenlerden birçoğunun kangren olan el ve ayak parmakları kesildi.

Afganistan, Pakistan ve Somali'den, Türkiye'ye insan tacirleriyle gelen ve saatlerce karda yürüdükten sonra dondurucu soğukta Ağrı Dağı'nda ölüme terk edilen kaçak göçmenlerden 1'i hayatını kaybederken 29'u Erzurum'daki hastanelerde tedavi altına alındı. Göçmenlerden birçoğunun kangren olan el ve ayak parmakları kesildi.

Ülkelerindeki savaş ve olumsuz şartlar dolayısıyla insan tacirleriyle kişi başı 7 bin dolara anlaşıp yasa dışı yollarla Türkiye sınırını geçerek İstanbul'a gitmeye çalışan göçmenlerin umuda yolculuklarının hazin sonu yürek burktu. Yasa dışı yollarla İran üzerinden gelip Türkiye sınırını geçen 30 göçmenden 29'u donmak üzereyken Ağrı Dağı eteklerinde güvenlik güçleri tarafından bulundu. Pakistan uyruklu 17 yaşındaki Muhammed Naser Ahmed'in ise donmuş cesedine ulaşıldı.

Türk güvenlik güçleri tarafından donmak üzereyken son anda kurtarılan, soğuk nedeniyle el ve ayak parmaklarında kangren oluşan 29 göçmen, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezinde tedavi altına alındı. Göçmenlerden birçoğunun kangren oluşan el ve ayak parmakları kesildi.

Yanık Merkezinde yaklaşık 1 haftadır tedavileri süren göçmenler hastanede gördükleri güzel ilgiden dolayı minnettar olduklarını belirtti.

Vücutlarında ikinci derece yanıklar bulunan göçmenlerin 10 gün daha hastanede tedavilerinin süreceği daha sonra taburcu edilecekleri kaydedildi. Göçmenlerin sağlıklarına kavuşmalarının ardından ilgili mercilere teslim edilerek sınır dışı edilecekleri öğrenildi.



"İNSAN TACİRLERİ ÖLÜME TERK ETTİ"

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezinde tedavisi süren Afganistan uyruklu Muhammed Yaser, insan tacirlerinin sınırı geçtikten sonra kendilerini ölüme terk ettiklerini belirtti.

Yaser, "Afganistan'da savaş var, şartlar çok kötü, iş yok. İstanbul'da arkadaşlarım var. Mutlu bir hayat bulabilmek için çocuklarımı Afganistan'da bırakıp Türkiye'ye gelebilmek için insan tacirleriyle anlaştık. 30 kişiydik. Bizi dağda bırakıp ölüme terk ettiler. Her yer kardı, soğuktu. Bizi donmak üzereyken asker, polisler buldu" diye konuştu.

(Ahmet Akbuğa - Doğa Alca / İHA)