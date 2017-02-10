10.02.2017 16:16 Göçmenlere yardım eden çiftçiye 3 bin euro ceza

Fransa'nın Nice şehrinde, göçmenlere yardım ettiği için yargılanan bir çiftçi, 3 bin euro para cezasına çarptırıldı. Fransa'nın Nice şehrinde, göçmenlere yardım ettiği için yargılanan bir çiftçi, 3 bin euro para cezasına çarptırıldı.

Fransa ve İtalya arasında bulunan Roya vadisinde İtalya topraklarından gelen göçmenlere yardım ettiği için yargılanan Cédric Herrou adlı çiftçi, 3 bin euro para cezasına mahkum edildi. Yağmura rağmen 37 yaşındaki çiftçi Herrou'yu destekleyenler ise adliye önünde toplandı. Adliye önüne "Onlar biziz" pankartları asıldı.

Öte yandan, Cédric Herrou karardan önce, "Devlet karşı gelmesine rağmen böyle hareket etmeye devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.



