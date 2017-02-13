13.02.2017 20:26 Göçmen teknesi böyle battı

Göçmenleri taşıyan tekne böyle battı. Hindistan'da çok sayıda göçmen derme çatma tekneye binince kaza da kaçınılmaz oldu. Küçücük tekne kıyıya yaklaştığı sırada daha fazla yüke dayanamadı ve devrildi. Onlarca göçmen de suya düştü. Bazıları sudan yüzerek çıkarken boğulmak üzere olanların yardımına ise çevredekiler koştu, o anlar ise kameraya yansıdı. Göçmenleri taşıyan tekne böyle battı. Hindistan'da çok sayıda göçmen derme çatma tekneye binince kaza da kaçınılmaz oldu. Küçücük tekne kıyıya yaklaştığı sırada daha fazla yüke dayanamadı ve devrildi. Onlarca göçmen de suya düştü. Bazıları sudan yüzerek çıkarken boğulmak üzere olanların yardımına ise çevredekiler koştu, o anlar ise kameraya yansıdı.



