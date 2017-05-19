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Göçmen kaçakçılarına darbe: 48 kişilik şebeke çökertildi
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Göçmen kaçakçılarına darbe: 48 kişilik şebeke çökertildi

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü'nce göçmen kaçakçılarına yönelik 7 ilde yapılan operasyonlarda 48 kişilik suç şebekesi çökertildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü'nce göçmen kaçakçılarına yönelik 7 ilde yapılan operasyonlarda 48 kişilik suç şebekesi çökertildi.
Edinilen bilgiye göre göçmen kaçakçılarını yakalamak amacıyla 3 ay boyunca teknik takip yapan Jandarma Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü'nce ekipleri 48 kişiyi teknik takibe alarak eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Doğubayazıt ilçesinde (19) Ankara (4) İstanbul (3) Kayseri, Konya, İzmir ve Bursa illerinde (1) olmak üzere toplam 30 ayrı adrese yapılan operasyonda, "İ.E, F.U, M.Y, A.O, İ.O, K.G, V.E, H.E, R.E, M.Y, A.R.B, Ö.Y, K.M.E, S.D, H.S, E.D, İ.İ, E.A, O.T, F.D, F.B, M.Ç, A.Ç, Ö.S, B.K, A.B ve M.S, isimli 25 Türk vatandaşı, 2'si İran İslam Cumhuriyeti vatandaşı olmak üzere toplam 27 kişi gözaltına alındı. 6'sı Türk vatandaşı 1'i İran vatandaşı olmak üzere toplam 7 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Operasyonda gözaltına alınan 27 zanlıdan 6'sı tutuklanarak cezaevine konulurken, 6'sı adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 15'i de tutuksuz yargılanmak üzere çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı.
3 ayda 17 operasyon yapıldı
Ayrıca bu şahıslarla bağlantılı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik 3 aylık süreçte yapılan 17 operasyonda takibi yapılan şüphelilerden 14'ünün tutuklandığı ve 736 göçmen yakalandığı açıklandı. Yine göçmen kaçakçılığında kullanılan 11 adet araca el konulduğu ve 105 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildiği ifade edildi. Yapılan şafak operasyonlarında ise şüphelilere ait 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 18 adet av tüfeği fişeği, 150 adet yabancı uyruklu şahıslar adına düzenlenmiş bilet, 10 adet cep telefonu, 10 adet sim kart, 2 adet hard disk ve bir adet dizüstü bilgisayara el konularak şüphelilerden S.D. isimli şahsın evinde ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapmış 30 mülteci yakalandı. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve göçmen kaçakçılığı' yapan 48 kişilik suç şebekesine yönelik yapılan operasyonlarda organizatörlerin 20'sinin tutuklandığı 6'sına adli kontrol kararı verildiği 15'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı bildirildi.
İlk 4 aydan 43 göçmen kaçakçısı tutuklandı.
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2017 yılının ilk 4 aylık döneminde 106 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale edildiği, bu olaylarda 107 organizatör ile birlikte 2 bin 863 göçmen yakalandığı ve organizatörlerin 43'ünün tutuklandığı belirtildi. Ayrıca göçmen kaçakçılığında kullanılan 24 adet araca el konulduğu ve operasyonların devam ettiği öğrenildi.

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