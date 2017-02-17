Göçebelere şimdi de kültür evi yapılıyor

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaklaşık bir asır sonra yerleşik hayata geçen göçebeler, elektrik, su ve yol sorunun çözülmesinin ardından kültür evine kavuşuyor.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaklaşık bir asır sonra yerleşik hayata geçen göçebeler, elektrik, su ve yol sorunun çözülmesinin ardından kültür evine kavuşuyor.

Ensar Mahallesi'nde bulunan ve içerisinde göçerlerin yaşadığı Gellegöç Küme Evlerine Ceylanpınar Belediyesinin katkılarıyla kültür evi yapılıyor. İmece usulüyle yapımı devam eden kültür evi çalışmalarını yerinde inceleyen Ceylanpınar Belediye Başkanı Mehmet Bayol, kırsal mahalle veya göçebe ayrımı yapmadan her yere hizmet götürmeye çabaladıklarını kaydetti. Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın "Her mahalleye bir kültür evi" projesi kapsamında Gellegöç küme evlerindeki kültür evi çalışmalarının başladığını söyleyen Bayol, "Bir asırdır göçerlerin yaşadığı yerlerde su, ne elektrik, ne de yol vardı. Yapılan çalışmalar kapsamında Gellegöç yerleşim yerine su, elektrik geldi. Yol çalışmaları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Ceylanpınar Belediyesi olarak vatandaşlarımızın rahat ibadet edebilmeleri, taziyelerini yapabilmeleri amacıyla çok amaçlı bir kültür evinin yapımına başladık. İMC usulüyle sürdürülen çalışmalar tamamlandığında kültür evimiz halkımıza hizmet vermeye başlayacak" dedi.

Gellegöç Küme Evleri Muhtarı Abbas Balak da, sürdürülen hizmetlerden dolayı memnun olduklarını belirtti. Taleplerinin bir bir yerine getirildiğini ifade eden Balak, "Eskiden çok perişandık. Yolumuz, suyumuz, elektriğimiz, taziye evimiz yoktu. Ama şimdi hepsi var çok şükür. Kültür Evimiz de yapılıyor. Hizmetlerinden dolayı başta Ceylanpınar Belediye Başkanımız Menderes Atilla'ya teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar ne istediysek yaptılar. Bütün taleplerimizi yerine getirdiler. Onlar nasıl bizi destekledilerse bizler de onları destekleyeceğiz" diye konuştu.

(Uğur Kuş/İHA)