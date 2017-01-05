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GMİS Yönetim Kurulu 'Hakkı Arslan'ı Unutmayacağız'
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GMİS Yönetim Kurulu 'Hakkı Arslan'ı Unutmayacağız'

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, Genel Sekreter Hakkı Arslan'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, 'Zamansız ve genç yaşta kaybettiğimiz, Sendikamıza ve maden işçileri ile Türkiye işçi sınıfına uzun yıllardır önemli hizmetlerde bulunmuş Genel Sekreterimiz Hakkı Arslan'ı unutmayacak, mücadelemizde yaşatacağız' dedi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, Genel Sekreter Hakkı Arslan'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Zamansız ve genç yaşta kaybettiğimiz, Sendikamıza ve maden işçileri ile Türkiye işçi sınıfına uzun yıllardır önemli hizmetlerde bulunmuş Genel Sekreterimiz Hakkı Arslan'ı unutmayacak, mücadelemizde yaşatacağız" dedi.

GMİS Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklama şöyle;

"Mücadeleci kimliği ile tanınan, 1987 yılında TTK'ya üretim işçisi olarak işbaşı yapan, 1992 yılında işyeri temsilciliği, 1999 yılında Amasra Şube Sekreterliği, 2003 ile 2015 yılları arasında Amasra Şube Başkanlığı, 5 Nisan 2015 tarihinden itibaren Sendikamız Genel Merkezinde Genel Sekreterlik yapan değerli arkadaşımız Hakkı Arslan, 1994-2006 yılları arasında 3 dönem muhtarlık, Amasra Şube Başkanlığı boyunca TÜRK-İŞ Bartın İl Temsilciliği görevinde de bulunmuştu.

Sosyal yaşamın her alanında aktif görevler üstlenen, ülke ve bölge sevdalısı Hakkı Arslan genç yaşında büyük bir tecrübe sahibi olmuştu. Arslan'ı tedavi görmekte olduğu hastanede 31 Aralık 2016 tarihinde zamansız bir şekilde kaybettik. Değerli Kardeşimiz Hakkı Arslan'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, dostlarına ve Sendikamız camiamıza bir kez daha başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Hakkı Arslan'ı 1 Ocak 2017 tarihinde Bartın Arıt'ta düzenlenen törenle sonsuzluğa uğurladık.

Cenazesinde bizleri yalnız bırakmayan; başta maden işçileri olmak üzere tüm dostlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerine, sendika başkanlarımıza ve temsilcilerine, siyasi parti temsilcilerine, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdür Vekili ve Genel Müdür Yardımcılarına, TTK Amasra Müessesesi'nin tüm yöneticilerine, örgütlü bulunduğumuz özel sektör işyerlerinin yöneticilerine, çelenk göndererek, telefonla arayarak veya bizzat ziyaret ederek acımızı paylaşan ve taziyelerini bildiren tüm dostlarımıza en içten teşekkürlerimizi sunarız. Zamansız ve genç yaşta kaybettiğimiz, Sendikamıza ve maden işçileri ile Türkiye işçi sınıfına uzun yıllardır önemli hizmetlerde bulunmuş Genel Sekreterimiz Hakkı Arslan'ı unutmayacak, mücadelemizde yaşatacağız."
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