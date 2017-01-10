10.01.2017 16:39 GMİS Genel Başkanı Demirci: 'TTK, Türkiye için bir şanstır'

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, TTK'nın, Türkiye için bir şans olduğunu söyledi. Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, TTK'nın, Türkiye için bir şans olduğunu söyledi.



Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, Genel Başkan Ahmet Demirci Başkanlığında 10 Ocak 2017 tarihinde Sendika Genel Merkezi'nde toplandı.



Gündemdeki konular, işyeri sorunları ve sendikal çalışmalar ile genel gündemin ele alındığı toplantının açılışında GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, değerlendirmelerde bulundu. Toplantıya Demirci'nin yanı sıra Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreteri Adnan Tıska, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Satılmış Uludağ ile GMİS'e bağlı Karadon, Kozlu, Üzülmez, Armutçuk, Amasra, Merkez Servisleri ve MTA Şubelerinin başkanları ve tüm yöneticileri katıldı.



GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, toplantı açılışında yaptığı konuşmada 2016 yılı çalışmalarını değerlendirdi ve Genişletilmiş Başkanlar Kurulu'nda 2017 yılı planlamasını yapacaklarını söyledi.



Türkiye'nin taşkömürüne ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Demirci, "Türkiye'nin taşkömürüne ihtiyacı var. Vatandaştan dolarlarını bozdurması istenen şu dönemde, Türkiye'nin taşkömürü için dışarıya verilecek parası yok. Kömürümüz var, çalışacak insanımız var, imkanımız var, ancak siyasi irade yok. TTK, Türkiye için bir şanstır. İktidar partisi milletvekilleri de bunu Ankara'da anlatmalıdır. Zonguldak-Bartın-Karabük halkı olarak biz anlatmanın bir yolunu mutlaka bulacağız" dedi.



Sendikanın Genel Sekreteri Hakkı Arslan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Demirci şöyle konuştu;



"2017 yılının ilk genişletilmiş başkanlar kurulu toplantısını yapıyoruz. Ne yazık ki bu toplantıda bir eksiğiz.



Çok değerli genel sekreterimiz, mücadele arkadaşımız, kardeşimiz Hakkı Arslan aramızda yok. Onu kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. 2016 yılına büyük umutlarla girmiştik. Yılbaşı gecesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Berat Albayrak ile dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Zonguldak'a gelerek Kozlu'da maden ocağına girdiler. Kendilerine kısmen de olsa sorunlarımızı aktarma fırsatı bulduk. 28 Ocak 2016 tarihinde 5 Zonguldak Milletvekilimizi Ankara'da bir araya getirdik. Sorunlara ortak çözüm arama kararı aldık. TÜRK-İŞ'i devreye sokarak TTK'ya ve MTA'ya işçi alınması için bakanlıklar nezdinde girişimlerimizi sürdürdük. Mart ayının başında yönetici ve temsilci eğitim seminerimizi yaptık. 21 Haziran'da Taşkömürü ve Demir-Çelik Paneli düzenledik. Aynı gün Zonguldak'ın Kurtuluş Yıldönümü günü kapsamında düzenlenen kortejde geniş katılımla yer alarak TTK'nın özelleştirilmesi girişimlerine karşı tepkimizi gösterdik. 14 Temmuz'da kitlesel basın açıklamasıyla meydanlara çıktık ve tek ses, tek yürek olduk. 15 Temmuz darbe girişimi ile Türkiye olağanüstü hal dönemine girdi. Devlet çarkı kilitlendi. Herşeye rağmen her ortamda şartları zorlayarak TTK'nın ve MTA'nın sorunlarına çözüm üretmeye çalıştık."



"Başbakanımıza sorunları yüz yüze anlattık"



CHP ve MHP Genel Başkanlarını ziyaret ederek sorunları ve çözüm önerilerini anlattıklarını belirten Demirci, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ile görüşerek dosyamızı sunduk. MTA Konya bölgemizi ziyaret ettik. İzmir bölgemizin de desteğiyle Aydın Çine'de örgütlendik. Örgütlenme büromuzu açtık.



4 Aralık dünya madenciler günü etkinliği düzenleyerek taşkömürü ve TTK'yı anlattık. 9 Aralık'ta Zonguldak'a gelen Başbakanımız ve 5 Bakanımız, sendikamızı ziyaret ettiler. Sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi yüz yüze anlattık. 7 şubemiz için planladığımız taban eğitim seminerlerimizden üçünü 2016 yılında yaptık. Seminerlerimiz devam ediyor. 2017 yılının ilk saatlerinde yapılan silahlı saldırı terörün devam edeceğini gösteriyor.



Tüm terör şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Terörü bir kez daha şiddetle lanetliyorum. Türkiye'nin taşkömürüne ihtiyacı var. Vatandaştan dolarlarını bozdurması istenen şu dönemde, Türkiye'nin taşkömürü için dışarıya verilecek parası yok. TTK, Türkiye için bir şanstır. İktidar partisi milletvekilleri de bunu Ankara'da anlatmalıdır" ifadelerine yer verdi.

