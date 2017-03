Maliye Bakanı Naci Ağbal, 'Global kriz sonrasında Türkiye'nin büyüme oranları olağanüstü' dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Gebze Ticaret Odasını ziyaret ederek sanayicilerle buluştu. Ziyarete Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın yanı sıra Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Gebze Kaymakamı Mehmet Arslan, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ve sanayiciler katıldı.



"Global kriz sonrasında Türkiye'nin büyüme oranları olağanüstü"

Ziyarette konuşan Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Vergi, kamu harcamalarının olmazsa olmaz yegane kaynağı. Öğrendim ki Kocaeli olarak Türkiye'de tahsilat oranı olarak birinci sıradasınız. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Bugün ödediğiniz vergilerin ne zorluklarla kazandığınızı biliyorum. Türkiye ekonomisi global ekonomik kriz karşısında gerçekten büyük dayanıklılık gösterdi. Türkiye, ister gelişmiş ülkeler, ister gelişmekte olan ülkeler, ister AB ne derseniz deyin olağan üstü bir büyüme performansı sağladı. Global kriz sonrasında Türkiye'nin büyüme oranları olağanüstü. Bunların hepsi sizin sayenizde oldu. Bu anlamda en büyük teşekkürü size etmeyi bir borç biliyorum" şeklinde konuştu.



"TÜRKİYE'DE DEMOKRASİ GÜÇLENDİKÇE BÜYÜME POTANSİYELİMİZ ARTIYOR"

Müthiş bir şekilde istihdam oluşturulduğunu belirten Ağbal, "Son dönemde istihdamda artışta bir azalma var ama global kriz sonrası dönemde Avrupa'da istihdam kayıpları yaşanırken Türkiye bu dönemde sürekli bir şekilde istihdamını arttırdı. Onun için ekonomimizin temelleri sağlam. Ekonomimizin önü açık. Yatırım, üretim, istihdam buralarda inşallah Türkiye büyüyen yükselen grafiğini de önümüzde ki dönemde sürdürecek. Hükümet programımızda ifade ettik, birçok düzenlemeyi yaptık. Demokrasimizin güçlendirilmesi hepimiz için olmazsa olmaz. Türkiye'de demokrasi güçlendikçe büyüme potansiyelimiz artıyor. Demokrasiyi inşallah daha güçlendireceğiz. Sanayi köklü bir değişim mutlaka yapmamız lazım. Gebze bunu başarmış. Gebze dünyaya ayak uydurmuş. Ama biz bunu Türkiye'nin her tarafında yaygınlaştırmamız lazım. Onun için önümüzdeki dönemde başta teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge olmak üzere çok kapsamlı bir dönüşüm eylem planını hep birlikte uygulamaya koyacağız" ifadelerini kullandı.



"YASAMA, YÜRÜTME VE YARGI SİSTEMİNİ YENİDEN DÜZENLİYORUZ"

Anayasa değişikliği ile ilgili konuşan Ağbal, "18 maddeden oluşan anayasa değişikliği benim kanaatime göre üç temel değişikliği beraberinde getiriyor. Yasama, yürütme ve yargı sistemini yeniden düzenliyoruz. Üç alanda köklü değişikliklere imza atıyoruz. Birde gençlerimiz için yepyeni bir imkan sunuyoruz. Seçilme yaşını 25'den 18'e düşürüyoruz. Bu da demokrasimizin gençleşmesi açısından son derece önemli. Yönetim sisteminde temsili demokrasiyi güçlendiriyoruz. Yönetimde istikrar ve güçlü bir yönetim şeklini kuruyoruz. 5 yılda bir seçim. Bunları hep birlikte tecrübe ettik. Gördük ki 4 yıllık seçim süreci ülkede istikrarı zayıflatıyor. Yönetimde istikrarı sağlayacak şekilde hükümetin kurulmasında doğrudan doğruya demokrasiyi esas alıyoruz. Erklerin yetki ve hesap verme sorumluluğu arttırılıyor. Erkler arasında iş bölümü açık bir tarifede oluşuyor. Yani bundan sonra meclis yaya yapacak, ülkenin ne kritik düzenlemelerini yasama organı yapacak, yürütme organı ise gündelik icraya ilişkin konularda düzenlemeler yapacak. Yürütmedeki çok başlılığı ortadan kaldırıyoruz. 1982 Anayasası'nda çok güçlü bir cumhurbaşkanı yetkisi var. Her şeye evet deme yetkisi var. Biz bunu kaldırıyoruz" dedi.



"HÜKÜMETİN TARAFINDA BİR YARGI İSTEMİYORUZ, HERKESE KARŞI TARAFSIZ OLSUN"

Mevcut sistemin sürdürülebilir olmadığını belirten Ağbal, "Mevcut sistem devam ettirilebilir değil. Mevcut sistem içerisinde ki yasama organı, çok başlılık gerekse yargıya ilişkin birtakım yapısal sorunlar, Türkiye'nin 2023 vizyonu başta olmak üzere önümüzü tıkıyor. Bizim süratle yönetimde bu reformu hayata geçirmemiz lazım. Bu yapısal, ülkenin önünü açacak bir reform. Tarafsız bir yargı istiyoruz. Hükümetin tarafında bir yargı istemiyoruz. Herkese karşı tarafsız olsun. Adil olsun, eşit olsun, memleketin önünü açsın. Onun için anayasada yargı ile ilgili bu değişikliği yapmamız lazım. Temsilde milletvekili sayısı artacak" şeklinde konuştu.



"İKTİDAR OLMAK İÇİN HALKIN EN AZ YARIDAN BİR FAZLASININ DESTEĞİNİ ALMANIZ LAZIM, BU UZLAŞMAYI GETİRECEK"

Türkiye'de artık yüzde 20 ile iktidar olma döneminin sona ereceğini anlatan Ağbal, "İktidar olmak için halkın en az yarıdan bir fazlasının desteğini almanız lazım. Bu uzlaşmayı getirecek. Hangi parti olursa olsun seçim beyannamesini hazırlarken hükümet programını hazırlarken geniş halk kitlelerine hitap etmek zorunda kalacak. Bugün mevcut anayasada olağanüstü yetkileri olan bir cumhurbaşkanlığı sistemi var. Ama hiçbir şeyden sorumlu değil. Hiç kimseye hesap veremiyor. Diyoruz ki madem bundan sonra hükümetin başı cumhurbaşkanı yaptığı her eylemden, her işten yargı, parlamento denetimine tabi ve parlamentonun hesap sorma mekanizmalarına tabi olacak. Hesap veren sorumlu ama gücü olan icraat kabiliyeti olan bir hükümet sistemi kurmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Maliye Bakanı Naci Ağbal'a hediye verdi.

(Kaan Kızıl / İHA)