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Glikoz hem vatandaşa hem pancar üreticisine zarar veriyor
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Glikoz hem vatandaşa hem pancar üreticisine zarar veriyor

Glikoz şurubu hem insan sağlığına, hem de üreticiye büyük darbe vuruyor. Bursa'da şeker pancarı üreticileri, glikoz şurubu yüzünden pancarı bırakma aşamasına geldi.

Glikoz şurubu hem insan sağlığına, hem de üreticiye büyük darbe vuruyor. Bursa'da şeker pancarı üreticileri, glikoz şurubu yüzünden pancarı bırakma aşamasına geldi.
Bursa'da daha önce 600 bin ton ekilen şeker pancarı glikoz şurubuyla rekabet edemeyince ekim azalmaya başladı. Bursalı şeker pancarı üreticileri, maliyeti ucuz olan glikoz şurubunun hem insan sağlığını, hem de üreticiyi vurduğunu belirterek, yetkililerin bu duruma çare bulmasını istedi. ABD ve Avrupa ülkelerinin glikoz şurubu kotalarını sağlık açısından ve obeziteye sebep olduğu için düşürdüğünü belirten üreticiler, "Bu ülkelerde glikoz şurubu üretimi yapan firmalar Türkiye'de üretim yapmaya başladı. ABD ve Avrupa ülkeleri glikoz üretimini sağlıksız olduğu için azaltırken, şeker pancarı üretimini desteklemeye başladı. Biz şeker pancarı müstahsili olarak, devletimizin glikoz üretimine sınırlama getirip, şeker pancarını desteklemesini talep ediyoruz" dedi.
Yenişehir Ziraat Odası Başkanı ve Eskişehir Pancar Ekiciler Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Sadi Aktaş, "Çiftçi pancar ekemediği zaman diğer sebze çeşitlerine yöneliyor. Sebze piyasada bollaşınca çiftçi zarar ediyor. Pancardan üretilen şeker korunmalı. Şeker daha sağlıklıdır. Dünya bunu biliyor. Bunun azalmasına sebep olan ABD gibi ülkelerin mısır tatlandırıcısından elde edilen glikozu Türkiye'de üretiyor olması zarar veriyor. Mısırdan üretilen glikoz insan sağlığına zararlıdır. Glikoz üretimine izin verilirken, şeker pancarının kıymeti göz önüne alınmadı. Bundan sonra pancar şekeri üretimini devam ettirmeliyiz. Hem çiftçi açısından, hem de 80 milyon nüfusun sağlığı açısından bu şart. Yenişehir olarak daha önceleri 150 bin tonlara kadar çıktık. Şu anda 85 bin. Bu rakamlardan memnunuz. 6 kilo pancardan 1 kilo şeker elde ediliyor. Tabii ki bunun desteklenmesi gerekiyor. 2017 yılı için kilo başı 17 kuruş para geçecek elimize. Glikoz üretimini istemiyoruz. Biz mısır da üretiyoruz. Ancak biz insan sağlığına zarar vermeyelim diye düşünüyoruz. Glikoz üretiminde hükümet kotaları aşağı çeksin ki, çiftçi rahat bir şekilde şeker pancarı üretebilsin. Glikoz ucuza mal ediliyor. Bu yüzden üretici glikozu tercih ediyor" şeklinde konuştu.
(Burak Türker - İdris Altun/İHA)

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