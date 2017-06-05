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'Gizli servisler gazetecileri ajan olarak kullanmaya başladı'
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'Gizli servisler gazetecileri ajan olarak kullanmaya başladı'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Deniz Yücel'le ilgili suçlamanın gazetecilikle ilgili değil terörle ilgili olduğunu belirterek, 'Özellikle gizli servisler gazetecileri ajan olarak kullanmaya başladılar. Niye, yakalandığı zaman 'gazeteci tutuklandı, gazeteciler içeride' kampanyasıyla baskı oluşturmak istediler' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Deniz Yücel'le ilgili suçlamanın gazetecilikle ilgili değil terörle ilgili olduğunu belirterek, "Özellikle gizli servisler gazetecileri ajan olarak kullanmaya başladılar. Niye, yakalandığı zaman 'gazeteci tutuklandı, gazeteciler içeride' kampanyasıyla baskı oluşturmak istediler" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından bakanlıkta ortak basın toplantısı düzenledi. Burada konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Bugünkü ziyaret çok önemli. İkili ilişkilerimizi olumsuz etkileyen atmosfer mevcut. Bu atmosferi değiştirebilmek için hangi adımları birlikte atarız bunları değerlendirme fırsatı bulduk" ifadelerini kullandı.

"ALMANYA BİZE KARŞI OLUMLU BİR ADIM ATARSA BİZ HER ZAMAN İKİ ADIM ATARIZ"
Türkiye'nin Almanya ya da Avrupa ile ilgili mevcut bir sorununun bulunmadığını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Almanya bizim en önemli ticaret ortağımız. Bazı yıllarda Rusya'dan gelen turist sayısı Almanya'dan gelen turist sayısını geçmiştir ama Almanya turist sayısı bakımından da bizim için en önemli ortak. Diğer alanlarda iş birliğimiz ortada. Karşılıklı yatırımlarımız ve Almanya'da yaşayan 3.5 milyondan fazla Türk var. Bizim Almanya ile bir problem yaşamamız için bizim tarafımızdan bir neden yok. Almanya bize karşı olumlu bir adım atarsa biz her zaman iki adım atarız" şeklinde konuştu.
Çavuşoğlu, Almanya'daki Türkiye karşıtlığına vurgu yaparak, "Bu Türkiye karşıtlığı ırkçılığa, yabancı düşmanlığına da yol açıyor. Aşırı partilere de hizmet ediyor. Son zamanlarda camilere ve orada yaşayan vatandaşlarımıza yönelik saldırı sayılarında ciddi artış var. Esasen bu Almanya'nın da, Avrupa'nın da bir sorunu. Avrupa'nın bu sorunu aşmasını isteriz. Bu trend Avrupa'yı iyi bir noktaya götürmüyor. Diğer taraftan PKK terör örgütünün Almanya'daki faaliyetleri, zorla para toplama açıkça propaganda yapması, sözde toplantıda PKK paçavraları, PKK liderlerini videolarının yayınlanması gibi bu gösteriler Türk halkını derinden yaralamıştır" diye konuştu.

"FETÖ ÜYELERİNİN ALMANYA'DA BULUNMASINI DA ARZU ETMEYİZ"
FETÖ üyelerinin Almanya'da bulunması konusuna değinen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
"Dün akşam bir şehidin ailesini ziyaret ettim acıları taze millet olarak acımız taze. FETÖ üyelerinin Almanya'da bulunmasını da arzu etmeyiz. Diğer konuları da beraber değerlendirdik. Pozitif gündemlerimiz de var. İkili ticaret, yatırımlar. Bundan sonra pozitif gündeme nasıl odaklanabiliriz. Bunu da konuştuk" açıklamasında bulundu.
Gündemde yer alan İncirlik ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Önerimiz şu anda Konya Nato Üssü'nü Alman heyetinin ziyaret etmesidir. Bununla başlamakta fayda var. Şu an itibari ile İncirlik değil, Konya'daki NATO Üssü'ne ziyaret mümkün" dedi.
Söz konusu ziyaretin tarihi ve önemli olduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, bundan sonraki ilişkiler için olumlu bir adım olacağına belirtti.
Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ise Türk Alman ilişkilerinin şu anda sıkıntılı bir dönemden geçtiğine dikkat çekerek, 15 Temmuz darbe teşebbüsünde Almanya'nın Türkiye'nin yanında olduğuna değindi.

"PKK BİZİM ÜLKEMİZ İÇİNDE TEHLİKELİ BİR HALE GELMİŞTİR"
PKK'nın Almanya için de tehlikeli bir hale geldiğini belirten Gabriel, "Bu örgüt sadece Türkiye'de şiddete başvuran değil, Almanya'da da haraç toplama, silah ve uyuşturucu ticareti konusunda suç işleyen bir örgüttür. Bizim ülkemiz için de tehlikeli bir hale gelmiştir" şeklinde konuştu.
Görüşmeye ilişkin açıklamaların ardından Bakan Çavuşoğlu ve Gabriel gazetecilerin sorularını yanıtladı. Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, İncirlik üssüne ilişkin bir soru üzerine, "Şu anda henüz net bir plan yok. Sürekli İncirlik ziyaretinin nasıl olabileceği üzerinde durduk. Konya için sorun yok. Bizler Türk meslektaşlarımızla birlikte barışçıl bir şekilde halletmek istiyoruz" yanıtını verdi.

"GİZLİ SERVİSLER GAZETECİLERİ AJAN OLARAK KULLANMAYA BAŞLADILAR"
Çavuşoğlu, tutuklu Deniz Yücel'in durumuna ilişkin ise şu açıklamayı yaptı:
"Ne zaman bir araya gelsek Yücel konusu söz konusu oluyor. Ama şu bir gerçek, Almanya da çok iyi biliyor. Yücel'le ilgili suçlama gazetecilikle ilgili değil terörle ilgili. Bu konuda bizim için hassas bir konu. Nasıl Almanya'da bağımsız yargı varsa bizde de bağımsız yargı Yücel'le ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Elbette soruşturma bitince yargı Yücel'le ilgili kararı verecektir. Son zamanlarda Avrupa'da bir moda başlatıldı. Özellikle gizli servisler gazetecileri ajan olarak kullanmaya başladılar. Niye, yakalandığı zaman 'gazeteci tutuklandı, gazeteciler içeride' kampanyasıyla baskı oluşturmak istediler. Geçenlerde yine bir yabancı gazeteci tutuklandı. Bizim askeri bölgemizin, gizli kalması gereken fotoğrafları çekerek Irak'a geçti. Bununla ilgili işlem başlatınca 'efendim gazeteciyi nasıl tutuklarsınız' gazetecilik faaliyetinden tutuklanıyorsa söylersin ama teröre destek veren faaliyetlerden tutuklanıyorsa bunun Almanya'da da, Avrupa'da karşılığı var. Bazı talepleri oldu, iletmem gereken kurumlara memnuniyetle ileteceğim."

"DÜŞMANLARIMIZIN SIĞINMA MERKEZİ DOSTUMUZ ALMANYA OLMAMALI"
Çavuşoğlu, PKK'nın faaliyetlerinin Almanya'da devam ettiğine vurgu yaparak, "Teröre destek için buradan insanları dağlara da götürüyorlar. Orada yaşayan vatandaşlardan zorla para topluyorlar. Bunlar açıkça yapılan şeyler. PKK'nın illegal faaliyetleri var. Onları Sigmar kabul etti. Almanya biliyor. Önlem alınması gerekiyor. Almanya bunun için tedbir almaya başlasın, onlara da saldırmaya başlayacaklar. 4 bin 500 soruşturma var ama sonuç yok. Bu uzun süredir devam eden davada karar çıkmasını bekliyoruz. FETÖ'nün bir sığınma merkezi olmamalı Almanya. Bunlarla ilgili aynı soruşturmaların yapılması lazım. Mali kaynakları soruşturulsa tüm gerçekler ortaya çıkar. Darbeye karışan kişilerin de Türkiye'ye iade edilmesi gerekiyor. 400'den fazla benim bakanlığımda çalışan diplomat sığınmak için Almanya'ya gidiyor. Asker Almanya'ya gidiyor. Düşmanlarımızın sığınma merkezi dostumuz Almanya olmamalı. Almanya'nın bu konuda daha ciddi adımlar atması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİRİZ"
Katar konusunda yaşanan uluslararası krize Çavuşoğlu, şu değerlendirmede bulundu:
"Biz körfez bölgesinin birliğini kendi birlik ve beraberliğimiz olarak görüyoruz. Dayanışmamız var. Bölgemizde ciddi bir mezhepçilik var. Ülkeler sorun yaşayabilir ama her şartta diyalog ve temas devam etmeli. Bu durumun normalleşmesi için elimizden gelen her türlü desteği veririz."
(Benan Özben - Cem Geçim - Nurullah Geylani / İHA)

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