Gizli golcü Mehmet Topal

Ligin ikinci yarısında gol yollarında çok etkisiz kalan Fenerbahhçe'de takımın gol yükünü Mehmet Topal çekiyor. Osmanlıspor ağlarını havalandıran orta saha oyuncusu, ikinci yarıda atılan 7 golün 3'ünü kaydetti.

Ligin ikinci yarısında gol yollarında çok etkisiz kalan Fenerbahhçe'de takımın gol yükünü Mehmet Topal çekiyor. Osmanlıspor ağlarını havalandıran orta saha oyuncusu, ikinci yarıda atılan 7 golün 3'ünü kaydetti.

Ligin ilk yarısında oynadığı 16 maçta 34 gol atan Fenerbahçe, ikinci yarıda ise hücumda bekleneni veremedi ve 7 mücadelede sadece 7 gol atabildi. Golcülerin suskun kaldığı sarı-lacivertlilerde gol yükünü çeken isim ise Mehmet Topal oldu. Adanaspor, Kayserispor ve son olarak da Osmanlıspor ağlarını havalandıran Mehmet Topal, ligin ikinci yarısında adeta takımın gizli golcüsü oldu.

(Bozhan Memiş / İHA)