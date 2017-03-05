Gizli golcü Mehmet Topal

Ligin ikinci yarısında gol yollarında çok etkisiz kalan Fenerbahhçe'de takımın gol yükünü Mehmet Topal çekiyor. Osmanlıspor ağlarını havalandıran orta saha oyuncusu, ikinci yarıda atılan 7 golün 3'ünü kaydetti.
Ligin ikinci yarısında gol yollarında çok etkisiz kalan Fenerbahhçe'de takımın gol yükünü Mehmet Topal çekiyor. Osmanlıspor ağlarını havalandıran orta saha oyuncusu, ikinci yarıda atılan 7 golün 3'ünü kaydetti. Ligin ilk yarısında oynadığı 16 maçta 34 gol atan Fenerbahçe, ikinci yarıda ise hücumda bekleneni veremedi ve 7 mücadelede sadece 7 gol atabildi. Golcülerin suskun kaldığı sarı-lacivertlilerde gol yükünü çeken isim ise Mehmet Topal oldu. Adanaspor, Kayserispor ve son olarak da Osmanlıspor ağlarını havalandıran Mehmet Topal, ligin ikinci yarısında adeta takımın gizli golcüsü oldu. (Bozhan Memiş / İHA)
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