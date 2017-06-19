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Giysili bebek sanatı yok olmaya yüz tuttu
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Giysili bebek sanatı yok olmaya yüz tuttu

Batman'da geleneksel giysili bebek sanatı ustası Hamdullah Güneş, yeni çıraklar yetişmediği için mesleklerinin son demlerini yaşadığını belirtti.

Batman'da geleneksel giysili bebek sanatı ustası Hamdullah Güneş, yeni çıraklar yetişmediği için mesleklerinin son demlerini yaşadığını belirtti.
Batman'da kardeşi Süleyman Güneş ile birlikte, giysili bebek sanatı ile uğraşan Kültür Bakanlığı Sanatçısı unvanına sahip olan Hamdullah Güneş, yeni çıraklar yetişmediği için sanatların yok olmaya yüz tuttuğunu belirtti. Hamdullah Güneş, unutulmaya yüz tutmuş sanatlarını ayakta tutabilmek için yeni çıraklar yetiştiremediklerini belirterek, "Bu üzücü bir durum. Biz günümüzde gerçekten geleneksel el sanatları ile ilgili belirleyici etkinliklere katıldığımız zaman yeni ustalar, çıraklar görmek istiyoruz. 98'den beri belli etkinliklerle Batman'ı tanıtmaya çalıştım. Bu yönde de belli bir başarı kazandım. Kültür Bakanlığı Sanatçısı unvanı aldım. Açıkçası günümüzde çocuklara veya gençlere baktığımız zaman teknolojiden gerçekten çok fazla istifade edip birçok konuda zarar görüyorlar. Günümüzde teknoloji, internet bağımlılığı, ondan sonra akıllı telefon ve stres çarkları çocuklarımızı olumsuzluklardan uzak tutmak için belli faaliyetlere, yaz kursları ve sanatsal etkinliklere yönelttiğimiz zaman onlar için bir kazanç olacak, aileler için bir kazanç olacak. Aileler bunun farkında değil ama gençlik ve çocuklarımız gerçekten birçok konuda etkileniyor. O üretkenliği küçük yaşlarda anlamadan sadece tüketiyor. Tüketiyor ve uluslararası çalışmalarda dikkat ettiğimiz gibi sadece bizim iç piyasada yerli üretim yok. Var ama kısıtlı bir şekilde var" dedi.

"STRES ÇARKLARI ÇOCUKLARIN EL BECERİLERİNİ KISITLIYOR"
Geleneksel sanatlarını sürdürebilmek için yeni çıraklar ve ustalar yetiştirmeleri gerektiğini belirten Güneş, "Bizim yeni çıraklar, yeni ustalar yetiştirmemiz lazım. Bu yönde de çocuklarımızın 3 aylık kurslardan, yaz kurslarından istifade etmesi için ailenin bu konuda bir özveri sarf etmesini diliyoruz. Amacımız çocuklardaki üretkenliğin ön plana çıkması. Sadece bir el sanatları ile bir şeyler yapması değil. Biz bu konuda dernek olarak inşallah yazın belli etkinliklerle çocuklara faydalı olmayı düşünüyoruz. Çocukların el becerilerini geliştirmesi için olumsuzluklardan bilgisayar ve stres çarkları gibi el becerilerini öldüren, kısıtlayan tehlikeli durumlardan uzak durmasını diliyoruz" diye konuştu.
(Osman Arslan / İHA)

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