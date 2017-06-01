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'Gittiğimizde içindeki mühimmatlar patlıyordu'
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'Gittiğimizde içindeki mühimmatlar patlıyordu'

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde yaşayan vatandaşlar, 13 askerin şehit olduğu helikopter düşünce önce şiddetli bir patlama sesinin geldiğini, ardından da elektriklerin kesildiğini belirtti.

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde yaşayan vatandaşlar, 13 askerin şehit olduğu helikopter düşünce önce şiddetli bir patlama sesinin geldiğini, ardından da elektriklerin kesildiğini belirtti.
Türkiye'nin Irak sınırında bulunan Uludere ilçesi Şenoba beldesinde bulunan 48. Hudut Tugay Komutanlığından askeri birlikleri denetlemek üzere dün akşam saatlerinde havalanan ve içerisinde Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın ile 2 albay, 1 yarbay, 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 2 başçavuş ve 2 uzman çavuşun bulunduğu helikopter, havalandıktan yaklaşık 3 dakika sonra, beldeye 1 kilometre mesafede bulunan Hezil Çayı kıyısına düştü. Olayda, helikopterin içerisinde bulunan 13 asker de şehit oldu. Olay yerinden alınarak, Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırılan şehitlerden 7'si, yapılan otopsilerinin ardından, 23. Sınır Tümen Komutanlığında tören düzenlenerek, defnedilmek üzere memleketlerine uğurlandı. 6 şehidin cenazesi ise otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

"GİTTİĞİMİZDE MÜHİMMATLAR PATLIYORDU"
Helikopterin düştüğü sıralarda beldede bulunan vatandaşlar, düşme anı ve sonrasında yaşananları anlattı. Vatandaşlardan Ali Belek, önce bir patlama sesinin geldiğini, ardından da alevlerin çıktığını belirterek, "Bunun üzerine biz de köylüler olarak toplu bir şekilde aşağı indik. Baktık ki helikopter düşmüş. Yüksek gerilim hattına düşmüş. Olay yerine gittik. Olay yerine gittiğimizde helikopter halen yanıyordu. Cayır cayır yanıyordu, paramparça olmuştu. İçerisindeki mühimmatlar patlıyordu. Yaklaşamıyorduk. Zaten bu yüzden paramparça olmuştu" dedi.
İzzet Babat adlı vatandaş, helikopterin Şenoba Tugayından kalktığını ve Hezil Çayı'nda elektrik tellerine takılarak düştüğünü anlatarak, "Önce ses geldi, sonra da elektrikler gitti. Sonra halk ve askerler oraya gitti" diye konuştu.

"CENAZELERİ ÇIKARMAYA ÇALIŞTIK"
Eyüp Babat ise her zaman olduğu gibi köyün çevresinde helikopterin uçtuğunu ifade ederek, "Bir ses geldi. Önce ses duyduk, sonra oraya doğru baktık. Duman çıktığını gördük. Oraya koştuk. Yangın çıkmıştı, helikopterin içindeki silahlar patlıyordu. Ateşi söndürmeye, cenazeleri çıkarmaya çalıştırdık. Cenazeleri çıkardık, sonra helikopterler geldi" ifadelerini kullandı.
Genelkurmay Başkanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, AS 532 Cougar tipi bir helikopterin, kalkışından kısa bir süre sonra, ilk alınan bilgilere göre, yüksek gerilim hatlarına takılması sonucunda kaza kırıma uğradığını duyurmuştu.
(Mehmet Pişkin - Emrah Kızıl - Melih Yiğit /İHA)

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