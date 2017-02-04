04.02.2017 20:01 'Gittiği yere kadar götüreceğiz'

Kayserispor Teknik Sorumlusu Hakan Ertürk, 'Ligde de bir çıkışımız var. Bunu kupada da gittiği yere kadar götüreceğiz' dedi. Kayserispor Teknik Sorumlusu Hakan Ertürk, "Ligde de bir çıkışımız var. Bunu kupada da gittiği yere kadar götüreceğiz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçında Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-3'lük skorla mağlup ederek çeyrek finale yükselen Kayserispor'da Teknik Sorumlu Hakan Ertürk, "Tek maçlar hep zordur. Bunun bilincinde oynadık. Maç genelde bizim kontrolümüzde geçti. Ligde de bir çıkışımız var. Bunu kupada da gittiği yere kadar götüreceğiz. 9 sezon önce aldığımız kupayı inşallah gönül ister ki ikinci kez memleketimize götürelim, şehrimizle bütünleşelim. Bu amaçla, bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor" değerlendirmelerinde bulundu.

(Uğur Kan Yüksek - Cem Geçim/İHA)

