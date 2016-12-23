23.12.2016 14:00 'Girişimcilikte Önce Kadın Projesi'nde yeni döneme girildi

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Vodafone Vakfı ve Türkiye Bilişim Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen 'Girişimcilikte Önce Kadın Projesi'nin ilk yılında 10 ilde 10 bin kadına ulaştı. Projenin yeni döneminde 10 yeni ilde 10 bin kadına daha eğitim verilerek toplam 20 ilde 20 bin kadına ulaşılması hedefleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Vodafone Vakfı ve Türkiye Bilişim Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen 'Girişimcilikte Önce Kadın Projesi'nin ilk yılında 10 ilde 10 bin kadına ulaştı. Projenin yeni döneminde 10 yeni ilde 10 bin kadına daha eğitim verilerek toplam 20 ilde 20 bin kadına ulaşılması hedefleniyor.



Ürettiği ürünleri gelire dönüştürmek isteyen kadınların girişimcilik kapasitelerini iletişim teknolojilerinin desteğiyle artırmak hedefiyle Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Vodafone Vakfı ve Türkiye Bilişim Vakfı işbirliğiyle Nisan 2015'te hayata geçirilen 'Girişimcilikte Önce Kadın Projesi'nde yeni dönem başladı. İlk yılında 10 ilde 10 bin kadına ulaşan projede yeni dönemde 10 yeni ilde 10 bin kadına daha eğitim verilerek toplam 20 ilde 20 bin kadına ulaşılması hedeflendiği açıklanan projede, bugüne kadar 15 milyon TL'yi aşkın ekonomik değer yaratan projenin yeni dönem duyurusu, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci, Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ve Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı'nın katılımlarıyla düzenlenen toplantıda yapıldı.



Yapılan açıklamaya göre; projede yeni iller Adana, Kayseri, Denizli, Trabzon, Gaziantep, Erzincan, Mersin, Muğla, Kocaeli ve Sivas olarak belirlenirken, eğitim içerikleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-öğrenme platformuna yüklenerek çok daha fazla kadının faydalanması sağlanacak. Yeni dönemde ayrıca değerlendirme sürecine halk oylaması eklenerek daha katılımcı bir ödül süreci hedeflenecek.



Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci, şunları söyledi: "Milli Eğitim Bakanlığı olarak, yüzlerce Sivil Toplum Kuruluşu (STK) ve özel sektör temsilcisi ile işbirlikleri yapıyoruz. Kadını merkeze koyan 'Girişimcilikte Önce Kadın Projesi' de bizim en kıymetli projelerimizden biri. Hem varlık sebebimiz hem de hayatımızın en anlamlı öznesi olan kadınların hayatın içinde bizlerle beraber olması, onlara verilmiş bir hak değil, belki yüzyıllardır yok saydığımız birşey. Biz geçmişte var olan iyiye dönmeliyiz. Ecdadımızın üretmiş olduğu neticeye gitmeliyiz. Bu konuda bu proje çok nitelikli merhaleler kat etmemizi sağladı. Rakamlar kendi içinde çok büyük ama gerçekliğimiz içinde sembolik. Fakat bu sembolik rakamlar bizim için nitelikli bir farkındalığı ürettiği için çok değerli. Milli Eğitim Bakanlığı olarak, bu projeyi önemsiyoruz. Bu proje ve diğerlerinde özel sektör ve STK'lar ile yürümek istiyoruz. Bizimle beraber yürümek istedikleri için de iş ortaklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu projeyi biraz daha geniş bir kitleye ulaştırabilmek hususunda başka kapıları nasıl açabileceğimizi değerlendirmek istiyoruz. Bugünün güzel işlerin başlangıcı olmasını diliyorum".



"Son 5 yılda 11 bini aşkın kadın girişimciye ulaştık"



Dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların toplumların kalkınmasında önemli rol oynadığını vurgulayan Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, "Araştırmalara göre, önümüzdeki 10 yılda tüm dünyada 1 milyar kadın, işgücüne katılma potansiyeli taşıyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun tahminlerine göre, kadınların işgücüne katılım oranındaki yüzde 1'lik artış küresel GSYH'yı 80 milyar dolar artıracak. Vodafone olarak, toplumsal yaşamda eşitliğin sağlanmasının ve beraberinde kadın istihdamının artırılmasının 'akıllı ekonomi modeli' olarak benimsenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlayışla, Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında 2011 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz projelerle 11 bini aşkın kadın girişimciye ulaştık ve 2,5 milyon TL'yi aşkın sosyal yatırım yaptık. 'Girişimcilikte Önce Kadın Projesi'ni de hayata geçirirken tek bir amacımız vardı: 'Kadınların girişimcilik yoluyla ekonomiye tam katılımlarını sağlamak'. Bugün geldiğimiz noktada, kadınların üretim gücüne ve girişimcilik potansiyeline inanmakla ne kadar doğru bir adım attığımızı, yapıcı ve akılcı enstrümanlarla desteklendiği takdirde kadınların iş hayatında ne kadar başarılı olabildiklerini bir kez daha görüyoruz. Şimdi projemizde yeni bir sayfa açıyoruz. Yeni dönemde yine 150 danışman öğretmenle 10 yeni ilde 10 bin kadına daha eğitim vererek toplam 20 ilde 20 bin kadına ulaşmayı hedefliyoruz. Vodafone olarak, kadınlara istihdam yaratmaya yönelik faaliyetlerimizi artırarak sürdüreceğiz" diye konuştu.



Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: Bilişimi, tüm topluma yaygınlaştırmaya çalışan Vakfımız, bilişimin ekonomideki payının artması için, bilimsel araştırma ve geliştirme etkinliklerini teşvik edecek ekonomik ve sosyal çalışmalar yapmak, projeler üretmek ve uygulanmalarını sağlamak için uğraş veriyor. Proje ortaklarımızla kurduğumuz işbirliğinde, kadınlarımızın işgücüne katılım ve istihdam oranlarında hedeflerimizin gerisinde kaldığımız gerçeğini bir kez daha gördük. Çok çeşitli nedenlerle örgün eğitim olanaklarından faydalanamayan kadınlarımızın işgücüne katılma ve istihdam edilme oranları da ne yazık ki daha düşük oluyor. Arzu ettiğimiz sosyal ve ekonomik refah düzeyine erişmek istiyorsak, kadınlarımızın üretkenlik potansiyelini iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bunun için de, yaygın eğitim ve e-öğrenme gibi olanakları kadınlarımızın hizmetine sunarak, onların ekonomik ve sosyal hayata daha fazla katılmalarına olanak tanıyabiliriz. Vakfımız, bu amaca hizmet eden Girişimcilikte Önce Kadın Projesi'nde eğitim içeriklerinin hazırlanması sürecinde etkin rol oynadı. Elimizdeki bilgi birikimini böylesine anlamlı bir projede kullanmaktan büyük mutluluk duyduk. Bireysel başarılarıyla çevrelerine örnek olan ve ışık saçan kadınlarımız teşekkürü fazlasıyla hak ediyor. Türkiye Bilişim Vakfı olarak, kadınlarımızın bilişim teknolojileriyle hayatlarını değiştirmelerine olanak sağlamaya devam edeceğiz."



Girişimci kadınlara destek



Toplantıda yapılan açıklamada; proje, kadınlara 243 bin saat eğitim verilerek, projenin önemli bileşenlerinden biri olan dijital mağazaya 3 bin kursiyer üye oldu, 14 kategoride 16 bin 534 ürün ilanı girildi. Sitede toplam bin 512 ürünün satışı gerçekleştirildi. Kursiyerlerin siteye üye olmalarını ve ilan girmelerini teşvik ederek başarı hikayeleri çıkarmak amacıyla düzenlenen Girişimcilikte Önce Kadın Yarışması'nda ise toplam 26 bin 500 TL ödül dağıtılarak kadınların gelecek planlarına destek verildi.



Ayrıca, projenin birinci dönemi için bir 'Sosyal Etki Raporu' da hazırlandı. Buna göre, eğitimlerde yapılan ölçme değerlendirme çalışmalarında projenin ilk yılında kadınların girişimcilik alanındaki bilgi düzeyleri yüzde 46'dan yüzde 70'e ulaştı. Yüz yüze yapılan görüşmelerde de projenin gerçek etkileri çok daha net ortaya çıktı. Proje, kadınların kendilerine inanmalarını ve potansiyellerinin farkına varmalarını sağladı; cesaret kazanmaları ve hayata geçirmekten çekindikleri projeleri daha emin adımlarla gerçekleştirme yönündeki inançlarının güçlenmesine vesile oldu. Hem de kadınlar, aile bütçelerine katkıda bulunmaları nedeniyle kendilerini daha faydalı olarak görmeye başladıkları, fark edilmenin ve bilinir olmanın verdiği heyecanla kendilerini daha özel hissettikleri bildirildi. Kadın kursiyerlerin sosyal yaşamları hareketlendiği ve diğer kadınlarla paylaşımları da üretimlerinden dolayı arttığı açıklandı.

