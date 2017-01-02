02.01.2017 13:12 Gırgırlar açılamayınca tezgahlar olta balığına kaldı

Çanakkale'de hava muhalefeti sebebiyle gırgırlar denize açılamayınca tezgahlar olta balıklarına kaldı. Kıyıya yakın bölgede ve iskelelerde tutulan balıklar tezgahları süsledi. Çanakkale'de hava muhalefeti sebebiyle gırgırlar denize açılamayınca tezgahlar olta balıklarına kaldı. Kıyıya yakın bölgede ve iskelelerde tutulan balıklar tezgahları süsledi.



Balıkçılar hava muhalefeti sebebiyle kıyıya yakın bölgelerde ve iskelelerde avlandı. Balık halindeki tezgahları olta balıkları süsledi. Bu durum fiyatları etkilemezken, hem olta balıkçısının, hem de vatandaşın yüzünü güldürdü. 37 yıldır balıkçılık yapan Tuncay Dinç, "Çinekop, hamsi, sardalya, kupa ve çipuralar tezgahlarımızda var. Şu an yoğunluk yok, fiyatlarımız aynı. Soğuk havaların balıklara etkisi olmaz. Rüzgar dolayısıyla balık olmaz. Teknelerimiz balığa çıkamıyor. Fırtına balıkçılarımızı engelliyor. Olta balıkları var şu anda" dedi.



Balık halinde sarıkanat 25, çipura 20, sardalya 10, hamsi 15, tekir 20, kupa 10 liradan satılıyor.

