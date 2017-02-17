Gırgır'dan Hz. Musa'ya hakaret! Dergiye büyük tepki

Sözcü Gazetesi'nin okurlarına bedava dağıttığı Gırgır'ın karikatür dergisinde, Hz. Musa'ya küfürler içeren karikatür yayınlanması, sosyal medyada büyük tepkilerle karşılandı.

Sosyal medyadan büyük tepki gören karikatür ile ilgili Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın'dan da eleştiri geldi. Kalın yaptığı açıklamada, "Bunun adı mizah ve ifade özgürlüğü değil, ahlaksızlık ve nefret suçudur. Mukaddesata yönelik bu saygısızlığı şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Hz. Musa ile ilgili içerik hazırlanan karikatürde peygambere yönelik olarak küfür edildiği görülüyor.

Türkiye Musevi cemaatinin yayın organı Şalom Gazetesi yazarı Karel Valansi Gırgır'a böyle tepki gösterdi. Valansi "Seyfi Şahin'in espiri anlayışı küfretmekten ileriye gidemiyor demek bu saygısızlık için bir açıklamanız var mı?" diye soruyor.



DERGİ ÖZÜR DİLEDİ!

Gırgır Dergisi çirkin karikatür ile ilgili olarak özür diledi. Karikatür için dergi 'berbat' ifadesini kullanırken herkesten özür dileriz diyerek bir sosyal medya mesajı paylaştı.