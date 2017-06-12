Giresunspor yeni teklif götürdü

Giresunspor, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği'nden kiraladığı Panajotis Dimitriadis'i yeniden renklerine bağlamak için teklif götürdü.
Giresunspor, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği'nden kiraladığı Panajotis Dimitriadis'i yeniden renklerine bağlamak için teklif götürdü. Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ Kıbrıs'ta bir araya geldiği menejer Alexander Pappas ile görüşerek Panajotis Dimitriadis için teklifini sundu. Giresun'da kalmak istediği öğrenilen Dimitriadis'in gerekli şartlar oluştuğunda 'evet' diyeceği öğrenildi. Başkan Bozbağ, yaptığı kısa açıklamada ise, "Oyuncunun menajeri Alexander Pappas ile Kıbrıs'ta bir araya geldik. Gelecek sezon için Panajotis Dimitriadis'e teklifimizi ilettik, Rabbim hayırlısı ise nasip etsin" dedi. (Resul Yanbul / İHA)
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